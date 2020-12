Próximos dias serão decisivos nas negocições pós-Brexit

Os próximos dias serão "decisivos" nas negociações entre a UE e o Reino Unido sobre sua relação pós-Brexit, afirmou nesta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Às vezes temos a sensação de que não conseguiremos resolver estas questões. Mas devemos continuar tentando encontrar uma solução. É a única ação responsável e correta. Os próximos dias serão decisivos", disse Von der Leyen no Parlamento Europeu.

"E eu sei que já falei isso várias vezes, sei que as datas limites foram superadas algumas vezes", admitiu.

No discurso, a alemã afirmou que "da maneira como as coisas estão atualmente, não posso dizer se teremos um acordo ou não. Mas posso dizer que há um caminho. É um caminho muito estreito, mas existe".

De acordo com Von der Leyen, as equipes de negociadores que trabalham em Bruxelas registraram pequenos avanços, mas persistem as divergências sobre os direitos de pesca e normas de concorrência para o acesso ao mercado europeu.

Ao comentar as diferenças sobre os direitos de pesca, ela afirmou que "as discussões ainda são muito difíceis".

E a respeito das normas de concorrência, Von der Leyen destacou que as conversações se concentram em dois "pilares": as ajudas estatais e padrões comuns.

"Nosso objetivo é assegurar a concorrência justa e nosso próprio mercado, muito simples. Mas para isso precisamos estabelecer mecanismos robustos", disse.

O Reino Unido abandonou a União Europeia em 31 de janeiro deste ano e, desde então, vigora um período de transição até 31 de dezembro, para permitir que Londres e Bruxelas negociem como será a relação comercial pós-Brexit.

Mas as negociações não alcançaram um acordo e as equipes prosseguem em uma corrida contra o tempo, já que a partir de 1 de janeiro o Reino Unido estará fora, de fato, do mercado único e da união alfandegária.