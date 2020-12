Comunicado do Business Wire :Noname Security

A Noname Security, empresa de segurança de APIs, foi lançada sem muito alarde hoje com financiamento de US$ 25 milhões de um grupo formado por Lightspeed, Insight Partners e Cyberstarts. A Noname é a única plataforma de segurança holística que permite que as empresas vejam e protejam APIs gerenciadas e não gerenciadas expostas pela organização, consumidas pela organização ou utilizadas internamente, eliminando assim os pontos cegos de segurança de APIs existentes hoje na maioria das organizações.

Pictured (left to right): Noname Security Co-founders Oz Golan and Shay Levi. (Photo: Business Wire)

A transformação digital incentiva as empresas a utilizarem APIs extensivamente para ampliar os negócios e promover inovação. No entanto, muitas possuem uma estratégia de segurança de APIs pouco desenvolvida, o que cria uma grande superfície para ataques. O Gartner afirmou que "até 2022, abusos de API deixarão de ser pouco frequentes para se tornarem o vetor de ataque mais frequente, o que resultará em violações de dados para aplicativos web empresariais"(*).

A Noname fornece uma plataforma de segurança que dispensa a atividade de agentes e dá às empresas uma visão completa das atividades e ameaças em seu ambiente. Simples de implementar, a solução da Noname se integra à infraestrutura de TI já existente e proporciona às empresas visibilidade, segurança e controle de qualquer API, esteja ela dentro ou fora de gateways de API corporativos. Com a Noname, as empresas podem obter os benefícios de produtividade oferecidos pelo uso de APIs sem que precisem sacrificar a segurança.

"A segurança de aplicativos tem um enorme ponto cego", advertiu Oz Golan, CEO e cofundador da Noname. "Uma API que permitia vazamentos no site da T-Mobile expôs dados de clientes. A vulnerabilidade de API do Serviço Postal dos Estados Unidos expôs informações pessoais de 60 milhões de usuários de seu serviço on-line. O fato de não poder posicionar agentes em cada servidor de aplicativos e não poder confiar na arquitetura de rede para afunilar todas as APIs por um único gateway deixa claro que precisamos de uma nova abordagem. Desenvolvemos a Noname para dar às empresas completa visibilidade de todas as APIs em seu ambiente sem que dependam de um agente ou de gateways de API. Podemos evitar que APIs comprometam ativos corporativos, sejam elas gerenciadas ou não pela equipe de TI."

"A solução holística da Noname para a segurança de APIs é perfeita. A amplitude e a profundidade das percepções obtidas com uma implementação tão fácil é algo mágico", declarou Joseph Tso, diretor de segurança de informação (CISO) de uma importante instituição bancária.

Fundada em 2020 e sediada na cidade californiana de Palo Alto, com um escritório em Tel Aviv, a Noname conta com uma equipe composta de grandes talentos de engenharia de Israel e experientes líderes de tecnologia do Vale do Silício. Oz Golan, CEO e cofundador da Noname, foi diretor de engenharia da NSO. Ele atuou com o cofundador e diretor de tecnologia (CTO) Shay Levi na Unidade 8200 das Forças de Defesa Israelenses, cujos egressos fundaram também a Check Point, a Waze (adquirida pelo Google) e a Palo Alto Networks.

Gili Raanan, fundador da Cyberstarts, foi o primeiro sócio da Noname; Guru Chahal, sócio da Lightspeed Venture Partners, e Thomas Krane, diretor da Insight Partners, uniram forças para fechar a rodada de financiamento de Série A.

"O crescimento exponencial de APIs introduz riscos que a maioria das empresas não está preparada para enfrentar", afirmou Gili Raanan da Cyberstarts. "A visão acertada de Oz e Shay ao decidirem unir grandes talentos de engenharia israelenses a executivos de vendas e marketing das organizações Cylance, Armis e NSO os deixa posicionados para o sucesso."

"A Noname representa uma grande oportunidade para ajudar empresas a transitarem pelo território não mapeado de APIs em seu ambiente", disse Guru Chahal da Lightspeed Venture Partners. "Estamos impressionados ao ver como a equipe realmente escutou seus clientes para oferecer o que as empresas precisam." Os clientes gostaram especialmente da implementação simples com um clique para descobrir APIs e interromper o acesso não autorizado a seus aplicativos."

"Nosso investimento na Noname representa o compromisso da Insight de realizar parcerias com a próxima geração de ScaleUps de software israelenses", explicou Thomas Krane, diretor da Insight Partners. "A plataforma destinada exclusivamente à segurança de APIs da Noname oferece a tão esperada esperança para a segurança de aplicativos enquanto eles são executados e permitirá que as empresas deem continuidade a sua transformação digital sem precisarem sacrificar a segurança. Consideramos muito promissora nossa parceria com Oz, Shay e o restante da equipe para levar o produto da Noname à comunidade empresarial global."

(*) Gartner, API Security: What You Need to Do to Protect Your APIs, Mark O'Neill, Dionisio Zumerle, et al., 28 de agosto de 2019.

Sobre a Noname Security

A Noname Security elimina pontos cegos de segurança de APIs e protege empresas de vazamentos de dados, problemas de autorização, abusos, usos indevidos e corrupção de dados sem a necessidade do emprego de agentes e alterações na rede. Empresas Fortune 500 confiam na plataforma holística de segurança de APIs da Noname para ver e proteger suas APIs. A Noname é uma empresa de capital fechado sediada em Palo Alto, estado norte-americano da Califórnia, com um escritório em Tel Aviv. www.nonamesecurity.com

Sobre a Lightspeed Venture Partners

A Lightspeed Venture Partners é uma firma de capital de risco em múltiplos estágios dedicada a acelerar inovações e tendências revolucionárias para empresas, consumidores e o setor de saúde. Nas últimas duas décadas, a equipe da Lightspeed respaldou centenas de empreendedores e ajudou a construir mais de 400 empresas em todo o mundo, entre elas, Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix e GrubHub. A Lightspeed e suas afiliadas administram atualmente US$ 10,5 bilhões na plataforma global da Lightspeed, com profissionais e consultores de investimento localizados no Vale do Silício, Israel, Índia, China, Sudeste Asiático e Europa. www.lsvp.com

Sobre a Insight Partners

A Insight Partners é uma importante firma global de capital de risco e capital privado que investe em empresas ScaleUp de alto crescimento que atuam em tecnologia e software, e estão promovendo mudanças transformadoras em seus setores. Fundada em 1995, a Insight Partners já investiu em mais de 400 empresas em todo o mundo e levantou mais de US$ 30 bilhões em compromissos de capital por meio de uma série de fundos. A missão da Insight é encontrar, financiar e trabalhar junto a executivos visionários para lhes proporcionar experiência prática e direta em software para promover o sucesso no longo prazo. Por toda sua equipe e portfólio, a Insight incentiva uma cultura centrada na crença de que empresas ScaleUp e crescimento geram oportunidades para todos. www.insightpartners.com

Sobre a Cyberstarts

A Cyberstarts é uma firma de capital de risco concentrada em cibersegurança e respaldada por empreendedores de sucesso no campo da cibersegurança. A Cyberstarts é uma importante plataforma para equipes incríveis de empreendedores que solucionam os próximos grandes pontos problemáticos no mundo da cibersegurança. Gili Raanan, fundador da Cyberstarts, foi o primeiro investidor em empresas dedicadas à cibersegurança como Armis, Adallom, Axis e Fireblocks. www.cyberstarts.com

