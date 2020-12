Comunicado do Business Wire :SGW Global

SGW Global (SGW) e Motorola Mobility LLC anunciaram hoje a assinatura de um contrato de 6 anos concedendo à SGW Global os direitos exclusivos para desenvolver e comercializar a marca Motorola de produtos Nursery1 e Personal Audio2 a nível mundial3 a partir de 1º de janeiro de 2021.

Ao ampliar uma parceria que já existe há mais de 10 anos, as duas empresas, junto com sócios varejistas em todo o mundo, trabalharão em conjunto para fazer a transição da gama atual de produtos Nursery e Personal Audio para novas linhas lançadas pela SGW.

Esta parceria também aproveitará a experiência, energia e capacidades de ambas as empresas para trabalhar em projetos e inovações com a intenção de enriquecer a qualidade do produto, experiência do usuário e desempenho de áudio.

"Consideramos ser um enorme privilégio estar associado à marca Motorola e, por termos a licença para outras categorias nos últimos 10 anos, entendemos a força que a marca traz", disse Malcolm Paton, Diretor Executivo da SGW Global. "O legado de qualidade e inovação da Motorola é inigualável e nós da SGW iremos nos empenhar para continuar e construir nesta jornada. A Motorola é instantaneamente reconhecida por consumidores em todo o mundo."

O contrato fará com que o portfólio de produtos eletrônicos de consumo da SGW tenha uma fortalecimento significativo e libere oportunidades mundiais para a marca Motorola.

"Ao longo de nosso relacionamento de longa data, sempre ficamos impressionados com a qualidade, segurança e confiabilidade dos produtos SGW, a conformidade da SGW com os requisitos do programa de licenciamento da marca e a dedicação da SGW à marca Motorola", disse David Carroll, Diretor Executivo de Licenciamento da Marca para Motorola Mobility LLC. "Com a liderança da SGW, acreditamos que a SGW levará os produtos Nursery e Personal Audio a um novo nível, esperando fazer parceria com a SGW nesta jornada."

Sobre a SGW Global

A SGW Global é especialista em projetos, fabricação, vendas e distribuição de uma ampla gama de serviços e produtos eletrônicos de consumo. Trabalhando com líderes em inovação tecnológica, temos orgulho na criação de projetos e soluções com premiação internacional. Com um histórico de 30 anos de qualidade e entrega pontual, fazemos parceria com pioneiros dinâmicos na vanguarda da transformação tecnológica em um mercado em constante evolução. Como uma operação realmente mundial, temos nossa sede corporativa junto com nosso centro de fabricação na China, um Centro de Operações Europeu no Reino Unido e uma rede mundial de vendas e distribuição. Para mais informação, acesse www.sgwglobal.com

SGW Global é o nome de registro da Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

Sobre as Parcerias Estratégicas de Marcas da Motorola

Por mais de 90 anos, a marca Motorola é conhecida em todo o mundo por seus produtos de alta qualidade, inovação e confiabilidade. O programa de Parcerias Estratégicas de Marcas da Motorola visa impulsionar o poder desta marca ícone mediante parcerias com empresas dinâmicas que ofereçam produtos exclusivos e de alta qualidade e que enriqueçam a vida do consumidor. As parcerias estratégicas de marcas trabalham em estreita cooperação com engenheiros da Motorola ao desenvolver e fabricar seus produtos, garantindo a satisfação dos exigentes padrões de segurança, qualidade e confiabilidade que os consumidores esperam da Motorola. Para saber mais sobre as parcerias estratégicas de marcas da Motorola, siga-nos em @ShopMotorola.

MOTOROLA e o logotipo estilizado M são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC., sendo utilizados sob licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. © 2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

-- Produtos Nursery incluem monitores de áudio e vídeo conectados e não conectados para bebês, chupetas, monitores de sono, projetores, termômetros, balanças, umidificadores e purificadores de ar.

-- Produtos Personal Audio incluem fones de ouvido com e sem fio intra-auriculares, 'true wireless' (TWS) e alto-falantes portáteis sem fio.

-- Licença Personal Audio exclui a Índia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201215006165/pt/

Malcolm Paton - malcolm.paton@sgwglobal.com

