Saint Laurent escolhe o deserto em seu primeiro desfile fora do calendário oficial

A Saint Laurent fez um desfile virtual no deserto nesta terça-feira (15), marcando sua ruptura oficial com o calendário da Semana de Moda de Paris e o cenário glamoroso da Torre Eiffel, onde costumava convidar estrelas para apresentar suas coleções.

O desfile foi uma ode à liberdade de movimento: as modelos levantam a areia com seus saltos agulha, embora o estilo sexy e provocante do estilista Anthony Vaccarello seja suavizado pela romântica paisagem de céu azul, acompanhado de uma música eletro-sensual.

As silhuetas desta coleção para o próximo verão mostram transparências e grandes decotes, marca registrada do estilista belga, assim como looks mais cobertos como túnicas-calças ou jaquetas saarianas combinadas com malhas de ciclistas.

"São formas puras e adaptáveis, um suéter denso retirado dos arquivos do final dos anos 1960. Uma época incerta como a que vivemos hoje", destaca a grife em comunicado.

"Para a vida dentro de casa, que agora ocupa tanto lugar" em tempos de pandemia, a Saint Laurent propõe, como muitas outras marcas, peças de "roupa para casa", como um roupão de banho com estampa floral que contrasta com o seu habitual universo preto e roqueiro.

"Queria focar no essencial, diante dos tempos atuais. No entanto, queria me manter positivo", explica Vaccarello na nota.

"O deserto me inspira com essa necessidade de serenidade, de espaço, de um ritmo menos desenfreado", acrescenta.

Saint Laurent foi a primeira grande marca a se rebelar contra o frenesi da Fashion Week e, no início da pandemia, anunciou sua retirada do calendário oficial.