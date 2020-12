Température la plus élevée, course la plus rapide, défaite la plus cuisante : retour sur l'année 2020 en dix records dans les domaines climatique, économique, culturel et sportif.

A temperatura mais alta, a pior crise, as eleições mais caras. Confira a seguir, um 2020 em dez recordes nos setores do clima, saúde, econômico, político e esportivo.

- A temperatura mais alta -

Em 16 de agosto foi registrada uma temperatura de 54,4°C no Vale da Morte, na Califórnia, a temperatura mais alta medida na Terra após os recordes de 1913 e 1931.

Em um novo sinal do aquecimento do planeta, 2020 se anuncia como o ano mais quente depois de 2016 e a última década é "a mais quente já registrada", segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

- Epidemia dos recordes -

A pandemia de covid-19, que surgiu na China no final de 2019, deixou recordes devido à rapidez de sua propagação geográfica e seus efeitos devastadores na atividade humana.

Em 2 de abril, três meses após o início da epidemia, mais de 3,9 bilhões de pessoas, a metade da humanidade, foram obrigadas ou convidadas a se confinar, de acordo com uma contagem da AFP.

- A maior recessão -

O golpe que a crise de saúde desferiu na economia e a onda de confinamentos levaram a uma recessão brutal na primavera no hemisfério norte, comparada com a violência da crise de 1929.

Em abril, 20,5 milhões de empregos foram destruídos nos Estados Unidos e o índice de desemprego subiu a níveis comparáveis os gerados pela queda do mercado de 1929.

- O pior balanço? -

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou em 14 de novembro um número recorde de 700.000 novos casos de covid-19 em 24 horas.

No entanto, o balanço humano da pandemia apesar do milhão e meio de mortos é menor que o de outras epidemias: a denominada "gripe espanhola" de 1918-19 deixou 50 milhões de mortos e a peste negra eliminou metade da população europeia no final da Idade Média.

- Recorde de necessidades humanitárias -

Devido à covid-19, o número de pessoas que precisam de ajuda humanitária aumentará para um nível nunca alcançado com 235 milhões de pessoas e "o panorama que apresentamos é o mais sombrio que já exibimos em termos de necessidades humanitárias", lamentou o responsável de Assuntos Humanitários da ONU Mark Lowcock.

- Chuva de dinheiro nas eleições dos EUA -

US$ 14 bilhões. Nunca se gastou tanto dinheiro nas eleições americanas. Os candidatos da campanha eleitoral para as eleições presidenciais e legislativas de 3 de novembro de 2020 nos Estados Unidos gastaram duas vezes mais que nas eleições de 2016 e três vezes mais que nas do ano 2000, segundo o instituto independente Center for Responsive Politics.

- F1: mais forte que "Schumi" -

O piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton superou o recorde de vitórias no Grande Prêmio, que até agora pertencia ao alemão Michael Schumacher, ao conquistar o 94º troféu em novembro na Turquia.

Hamilton se iguala ao mítico "Schumi" no número de coroas mundiais, com sete títulos de campeão do mundo.

- Mais rápido, mais alto -

O atletismo registrou uma série de recordes em 2020: o ugandense Joshua Cheptegei tornou-se o mais rápido a percorrer os 10.000 metros, em 26 minutos e 11 segundos, em outubro em Valencia (Espanha), enquanto o perteguista sueco Armand Duplantis superou a lenda do ucraniano Serguéi Bubka, ao subir 6,15 metros em setembro em Roma.

- A pior derrota -

Ao perder de 6 a 0 para a Espanha, a seleção alemã de futebol, tetracampeã do mundo, viveu em 18 de novembro em Sevilha a pior derrota desde 1931. O revés não impediu que Joachim Löw, técnico da Mannschaft desde 2006, continuasse no cargo ao menos até o Euro em 2021.

- Preço dos pombos-correio nas nuvens -

Um chinês pagou em novembro 1,6 milhão de euros pelo pombo-correio New Kim, criado na Bélgica, em um leilão eletrônico.