Boko Haram reivindica sequestro de centenas de estudantes na Nigéria

O grupo jihadista Boko Haram reivindicou nesta terça-feira (15) a responsabilidade pelo sequestro de centenas de estudantes do Ensino Médio na região noroeste da Nigéria.

"Sou Abubakar Shekau e nossos irmãos estão por trás do sequestro em Katsina", anunciou em uma mensagem de voz o líder do grupo que também está por trás do sequestro em 2014 de mais de 200 meninas em Chibok, caso que provocou uma onda de indignação mundial.

Ao menos 333 adolescentes permanecem desaparecidos desde o ataque na sexta-feira passada contra uma escola no estado de Katsina, noroeste da Nigéria, a mais de 100 quilômetros do território do Boko Haram, que atua habitualmente nas proximidades do lago Chade.

Mais de 100 homens armados, em motos, atacaram na sexta-feira à noite a escola rural na cidade de Kankara.

Centenas de adolescentes fugiram para uma floresta próxima do centro de ensino.

O sequestro foi atribuído em um primeiro momento a grupos armados, chamados de "criminosos", que aterrorizam a população nesta região instável, onde os sequestros para pedidos de resgate são frequentes.

O crime da semana passada demonstra a propagação da influência dos grupos jihadistas no nordeste da Nigéria.

O presidente Muhammadu Buhari condenou o ataque e ordenou o reforço das medidas de segurança em todas as escolas.

Os centros de ensino foram fechados no estado de Katsina.

Na segunda-feira, o exército anunciou ter localizado o "refúgio dos bandidos" e que uma operação operação militar estava em curso.

A segurança é frágil no norte da Nigéria desde a eleição do presidente Muhammadu Buhari em 2015, apesar de sua declaração de que a luta contra o Boko Haram seria a prioridade de seu mandato presidencial.