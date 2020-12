Apple anuncia mais transparência sobre dados coletados por aplicativos

Biden diz que Trump 'se recusou a respeitar vontade do povo'

Biden diz que Trump 'se recusou a respeitar vontade do povo'

Biden diz que Trump 'se recusou a respeitar a vontade do povo'

Biden diz que Trump 'se recusou a respeitar a vontade do povo'

Em discurso, Biden comemora vitória em Colégio Eleitoral e prega união do país

Em discurso, Biden comemora vitória em Colégio Eleitoral e prega união do país