Mais de 300.000 pessoas morreram de covid-19 nos Estados Unidos, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, no dia do lançamento de uma campanha de vacinação em massa no país do mundo com mais óbitos registrados na pandemia.

A primeira potência econômica mundial continua registrando recordes, ao superar regularmente os 200.000 novos casos por dia e as 2.500 - algumas vezes alcançando 3.000 - mortes em 24 horas.