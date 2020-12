Começa a batalha pelo controle do Senado dos EUA na Geórgia

O estado americano da Geórgia começou na manhã desta segunda-feira (14) a votar para eleger dois senadores em segundo turno, no primeiro dia de uma votação antecipada das eleições marcadas para 5 de janeiro no estado, que determinarão o equilíbrio de poder em Washington.

Os democratas precisam dessas duas cadeiras para atingir 50 no Senado e se igualarem aos republicanos - que atualmente detêm a maioria - para que o novo governo de Joe Biden possa mover sua agenda sem problemas.

No caso de uma votação com empate de 50 a 50 na Câmara alta, a futura vice-presidente Kamala Harris teria o voto decisivo, conforme estipulado pela Constituição americana.

O Partido Republicano do presidente Donald Trump destaca a importância de vencer na Geórgia, ao apontar essa como a última linha de defesa contra o que eles descrevem como uma agenda radical de esquerda.

Nenhum dos candidatos aos dois assentos do Senado da Geórgia obteve mais de 50% dos votos nas eleições de 3 de novembro, portanto, devem retornar às urnas em 5 de janeiro.

Biden foi declarado o vencedor da eleição presidencial e surpreendeu ao se tornar o primeiro democrata a ganhar na Geórgia desde 1992. Trump se recusou a aceitar o resultado, alegando múltiplas vezes, sem provas, que a eleição foi "fraudada".

O esforço sem precedentes do magnata republicano para desafiar os resultados fracassou e o Colégio Eleitoral começou a votar nesta segunda para proclamar formalmente Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos.

Trump, no entanto, já entrou na disputa pela Geórgia, fazendo campanha para os dois candidatos republicanos ao Senado, Kelly Loeffler e David Perdue, com um comício em 5 de dezembro.

Biden, por sua vez, viajará ao estado na terça-feira para fazer campanha para os respectivos candidatos democratas, Raphael Warnock e Jon Ossoff.

"Hoje é o primeiro dia de votação antecipada, então coloque seus sapatos, Geórgia, e vá votar", tuitou Warnock, um pastor negro que prega na antiga igreja de Martin Luther King em Atlanta.

Enquanto isso, a republicana Loeffler disse à Fox News que "a Geórgia é a barreira do socialismo". "Temos que manter a linha aqui, não só pela Geórgia, mas todo o futuro do país depende dessas eleições e temos que manter a maioria no Senado", declarou.