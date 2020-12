Canadá começa a vacinar em Ontário e Quebec contra a covid-19

Uma cuidadora de idosos de Ontário e uma octogenária de Quebec se tornaram nesta segunda-feira (14) as primeiras pessoas a se vacinarem contra a covid-19 após a chegada no domingo de uma primeira carga de imunizantes.

A TV transmitiu o momento em que Anita Quidangen era inoculada no Hospital de Toronto no âmbito da campanha de vacinação no país, menos de uma semana depois de a vacina da aliança americana-alemã Pfizer/BioNTech receber luz verde para ser usada.

"Estou bem e emocionada", disse à imprensa a funcionária de uma casa de saúde de Toronto.

Outra mulher, Gisele Levesque, de 89 anos, foi inoculada minutos antes em uma casa de repouso na cidade de Quebec, mas o momento não foi registrado pela TV, disse o ministro da Saúde de Quebec, Christian Dube.

O primeiro-ministro Justin Trudeau comemorou a "boa notícia", mas lembrou que a "luta contra a covid-19 não terminou", em sua conta do Twitter. "Agora mais do que nunca, sejamos mais vigilantes", acrescentou.

Enquanto isso, as demais províncias "estarão em posição de administrar as vacinas nos próximos dias", disse neste domingo ao canal CBC Dany Fortin, encarregado da distribuição do tratamento no Canadá.

O Canadá receberá 249.000 doses da vacina neste mês e encomendou 20 milhões de vacinas da Pfizer/BioNTech, quando ainda estava em fase de desenvolvimento, com possibilidade de adquirir 56 milhões de doses adicionais.

O imunizante, que apresentou uma eficácia de 95% nos ensaios clínicos, será administrado em duas doses com 21 dias de intervalo.

O Canadá registra 460.743 casos de coronavírus e mais de 13.400 mortes desde o início da pandemia.