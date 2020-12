Papai Noel é 'imune' ao coronavírus e poderá distribuir presentes, diz OMS

Papai Noel é imune à covid-19 e poderá distribuir os presentes às crianças na madrugada de 24 para 25 de dezembro, afirmou nesta segunda-feira (14) uma responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS), numa tentativa de acalmar os mais novos.

"Compreendo a preocupação sobre o Papai Noel, porque ele é idoso" e potencialmente faz parte de uma faixa etária com mais riscos para desenvolver a forma grave do novo coronavírus, explicou Maria van Kerkhove, encarregada de supervisionar a gestão da pandemia na OMS.

"Posso dizer que Papai Noel é imune a este vírus", afirmou, acrescentando que teve uma breve reunião com ele.

"Ele está bem e sua esposa também está bem e estão muito ocupados atualmente", tranquilizou a cientista.

Além disso, Van Kerkhove também quis enviar uma mensagem tranquilizadora para as crianças que se perguntam se o Papai Noel também foi afetado pelas restrições de entrada em alguns países.

"Ele poderá entrar e sair do espaço aéreo" como quiser e "distribuir seus presentes", afirmou.

Sem esquecer seu papel em uma organização que deve manter o tom diante de uma pandemia que matou mais 1,6 milhão de pessoas em todo o mundo em um ano, Van Kerkhove quis relembrar as recomendações de prevenção contra o vírus.

"É muito importante que todas as crianças do mundo compreendam que a distância física com o Papai Noel e entre eles deve ser estritamente respeitada", enfatizou.

As crianças devem "ir para a cama cedo na véspera de Natal, mas o Papai Noel poderá viajar por todo o mundo para entregar seus presentes", reiterou a especialista, que é mãe de dois meninos.