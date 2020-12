Canadá começará a distribuir vacina da Pfizer/BioNTech

O Canadá começará nesta segunda-feira (14) a distribuir a vacina contra a covid-19 da aliança americana-alemã Pfizer/BioNTech, dias após ser um dos primeiros países a aprovar o tratamento.

A primeira remessa de vacinas chegou ao Canadá no domingo à noite.

O primeiro-ministro Justin Trudeau celebrou a "boa notícia", mas lembrou que a "luta contra a covid-19 não terminou", em sua conta do Twitter. "Agora mais do que nunca, sejamos mais vigilantes", acrescentou.

O Canadá receberá 249.000 doses da vacina neste mês e espera ter as primeiras 30.000 já nesta segunda-feira, segndo indicou o primeiro-ministro.

De acordo com a mídia local, a vacina será distribuida no mesmo dia em Quebec, a província mais afetada pela pandemia, e os lares de idosos serão os primeiros beneficiados.

Na província vizinha de Ontario, a distribuição da vacina começará na terça-feira, como parte de um plano para proteger 2.500 trabalhadores dos hospitais e os lares de idosos.

Em relação às outras províncias, "poderão administrar as vacinas nos próximos dias", disse no domingo ao canal CBC Dany Fortin, encarregado da distribuição do tratamento no Canadá.

O país norte-americano encomendou 20 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech quando ainda estava em fase de desenvolvimento, com a possibilidade de adquirir 56 milhões de doses adicionais.

O produto, que apresentou uma eficácia de 95% nos ensaios clínicos, será administrado em duas doses com 21 dias de intervalo.

O Canadá registra 460.743 casos de coronavírus e mais de 13.400 mortes desde o início da pandemia.