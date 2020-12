Rússia lança com sucesso foguete Angara de niova generación

A Rússia lançou com sucesso, nesta segunda-feira (14), quase seis anos após o teste anterior, seu foguete de nova geração Angara, o primeiro desenvolvido no país desde a queda da União Soviética.

O único lançamento de um foguete pesado Angara remonta ao final de dezembro de 2014, mas desde então, esse programa, destinado a substituir os envelhecidos veículos de lançamento Potron - cuja tecnologia data da década de 1960 - acumulou muitos atrasos.

O foguete decolou hoje do cosmódromo militar de Plessetsk (norte), às 5h GMT (2h em Brasília), conforme planejado.

"No horário programado, 12 minutos e 28 segundos após a decolagem, o bloco orbital do foguete Angara A5 [...] se separou da terceira etapa", disse a agência espacial Roskosmos em um comunicado, afirmando que o lançamento foi "bem-sucedido".

"Está voando!", tuitou o chefe do Roskosmos, Dmitri Rogozin, no Twitter, acompanhado de uma foto do foguete.

Outro foguete Angara, em sua versão leve, foi lançado em julho de 2014.

Os lançadores Potron acumularam vários fracassos nos últimos anos, o que levou a uma crise no setor espacial russo.

Uma comissão de inquérito descobriu falhas na maioria dos motores produzidos para os foguetes Potron.

O Angara também usa tecnologia mais limpa, pois é movido por uma mistura de querosene e oxigênio líquido, menos poluente que os propulsores tóxicos usados pelos Potron.

O foguete que decolou nesta segunda-feira deveria ter saído em 3 de novembro, mas o lançamento foi várias vezes adiado.