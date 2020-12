Austrália controla incêndios na Ilha Fraser

Os bombeiros australianos conseguiram controlar os grandes incêndios que destruíram quase metade das florestas da Ilha Fraser, que é parte do Patrimônio Mundial da Unesco.

As fortes chuvas do fim de semana ajudaram o trabalho dos bombeiros da ilha, que tem 122 km de comprimento e é separada da Austrália continental apenas por um estreito de um quilômetro.

"Com a ajuda da chuva e a grande resposta dos bombeiros, o fogo está controlado", tuitou o serviço de combate aos incêndios do estado de Queensland.

Agora as autoridades estão preocupadas com os riscos de inundações na costa leste da Austrália, relacionados com o fenômeno meteorológico, similar a um ciclone de categoria 1. Fortes chuvas e rajadas de vento foram registradas nas regiões turísticas da Gold Coast e de Byron Bay.

As tempestades começaram uma semana depois de uma forte onda de calor.

De acordo com os cientistas, a mudança climática agrava os fenômenos meteorológicos extremos na Austrália, sobretudo os incêndios florestais, os ciclones e a seca.

A Ilha Fraser, também conhecida por suas manadas de dingos (cães selvagens), foi incluída na lista de patrimônio mundial da humanidade por seus "vestígios majestosos de grandes florestas tropicais que crescem na areia e por ter metade dos lagos de dunas de água doce do mundo", segundo a Unesco.

Também chama de K'gari (que significa "paraíso" na língua do povo aborígene, batjala), a cada ano atrai centenas de milhares de turistas.