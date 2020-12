EUA começam a vacinar população contra a COVID-19 na segunda-feira (14)

Imunizante será aplicado em profissionais de saúde e idosos (foto: CB/DA PRESS)



A vacinação contra a COVID-19 começa, na manhã desta segunda-feira (14), nos Estados Unidos, com o imunizante produzido pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A vacina foi autorizada emergencialmente na sexta-feira (11) pelo FDA, órgão responsável americano.









Nesta primeira leva, com 2,9 milhões de doses, devem ser imunizados trabalhadores da saúde e idosos em casas de repouso. Perna informou que expectativa é que, em três semanas, a vacina eteja em todas as unidades de saúde do país.