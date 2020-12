Primeiro-ministro sudanês anuncia reunião regional sobre região etíope do Tigré

O primeiro-ministro sudanês, Abdullah Hamdok, disse neste domingo que havia concordado com seu homólogo etíope com a "celebração de emergência" de uma reunião do grupo que reúne sete países da África Oriental, IGAD, para resolver a crise na região dissidente etíope do Tigré.

Por enquanto, não houve confirmação do lado etíope.

"A visita permitiu negociações frutíferas e foi acordado realizar uma reunião urgente da IGAD", disse o gabinete do primeiro-ministro sudanês em um comunicado, após uma reunião neste domingo entre Hamdok e seu homólogo etíope Abiy Ahmed.

A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) é um grupo regional criado em 21 de março de 1996 que reúne sete países do Chifre da África: Djibouti, Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Uganda.

O primeiro-ministro etíope, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2019, lançou uma operação militar em 4 de novembro para expulsar os líderes da região dissidente do Tigré da Frente de Libertação do Povo Tigré (TPLF), após meses de tensões.

Em 28 de novembro, anunciou a tomada de Mekele, a capital regional, e o fim dos combates.

O Sudão recebeu, há pouco mais de um mês, cerca de 50.000 habitantes que fugiram da violência.

A recepção desses refugiados contribui para uma crise econômica dramática, com inflação vertiginosa e empobrecimento da população.