Atacante da seleção holandesa é detido por suspeita de agressão

Quincy Promes, atacante do Ajax e da seleção holandesa, foi detido por suspeita de agressão com uso de objeto contundente durante uma reunião familiar ocorrida no meio deste ano, informou a imprensa da Holanda neste domingo.

O jogador de 28 anos, com 40 convocações para a seleção holandesa, "é suspeito de agressão com graves lesões físicas", segundo o jornal De Telegraaf.

O incidente ocorreu durante uma festa em famíliar durante o verão (no hemisfério norte) em um chalé na cidade de Abcoude, próximo a Amsterdã, no final de julho, segundo o jornal.

"Um membro da família ficou gravemente ferido e sofreu graves lesões no joelho", destacou o De Telegraaf, acrescentando que este parente registrou a ocorrência há um mês.

De acordo com o veículo de comunicação, o ex-jogador do Sevilla teria lutado depois de uma discussão com a vítima, forçando a intervenção de outros membros da família.

Um "homem de 28 anos foi preso", disse o porta-voz da polícia de Amsterdã, Jelmer Geerds, à AFP, sem fornecer mais detalhes.

Geerds apenas especificou que o suspeito estava em prisão preventiva e que uma decisão seria tomada sobre sua libertação sob fiança neste domingo.

O Ajax não foi contactado para solicitar uma reação, mas a rede pública de televisão NOS informou que o clube holandês tinha confirmado a ausência do Promes em treino neste domingo.

O atacante, famoso por sua velocidade, chegou ao Ajax no meio do ano de 2019 proveniente do espanhol Sevilla, por 15 milhões de euros, e foi convocado para os jogos da Holanda em novembro passado.