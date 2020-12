Novo recorde de casos de covid-19 em um dia nos EUA, com cerca de 235 mil

Os Estados Unidos registraram um novo recorde de casos de covid-19 em 24 horas nesta sexta-feira (11), com quase 235.000, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Quase 2.600 óbitos pela doença foram registrados em um dia, de acordo com a contagem contínua da universidade que a AFP revisa todas as noites às 20h30, horário local.

Nos últimos oito dias, os Estados Unidos registraram mais de 200.000 novas infecções por dia, com exceção do fim de semana.

E o número de mortos diários ultrapassa 2.400 desde 1º de dezembro, excluindo o último fim de semana.

Mais de 108.000 pessoas estão hospitalizadas atualmente devido à pandemia do novo coronavírus na principal potência econômica do mundo, de acordo com dados do Covid Tracking Project.