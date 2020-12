Corrida para vacinar na 2ª

Planta industrial da Pfizer no Michigan, onde estão sendo produzidas vacinas contra o coronavírus para fornecimento global (foto: Jeff Kowalsky/AFP)

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, estimou ontem que a vacina Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 pode começar a ser administrada na população na segunda ou terça-feira, após aprovação pelas autoridades reguladoras. Pouco depois, a Casa Branca ordenou ao chefe da FDA, agência que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, que autorizasse a vacina da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 no mesmo dia – o que não havia ocorrido até o fechamento desta edição – ou apresentasse sua renúncia, de acordo com o jornal Washington Post. Esperava-se uma decisão da FDA para o fim de semana de qualquer forma, mas o próprio presidente Donald Trump tuitou na manhã de ontem que a agência era uma "grande tartaruga velha e lenta". E completou: "Libere a maldita vacina AGORA, Dr. Hahn". O Reino Unido já começou a vacinar sua população e outros países já deram o sinal verde.





Segundo o jornal, o chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, pediu diretamente a Stephen Hahn, o diretor da FDA, para finalizar o processo logo ou renunciar. O New York Times relatou ainda que ele teria aconselhado o médico a preparar seu currículo se não aprovasse a vacina no mesmo dia. A pressão, entretanto, não deve alterar o cronograma de início da vacinação no país, com início previsto na segunda-feira. "Vamos trabalhar com a Pfizer na distribuição (da vacina) para que possamos ver as pessoas sendo vacinadas na segunda ou terça-feira da próxima semana", afirmou Azar pela manhã.





Não há mais obstáculos à autorização: a própria FDA concluiu em um relatório que a vacina é segura e eficaz, e um comitê consultivo de especialistas independentes da agência recomendou formalmente na quinta-feira a autorização. As doses serão entregues diretamente a hospitais e farmácias para que sejam vacinados os dois grupos prioritários: residentes de asilos e profissionais de saúde. A FDA terá que dizer em sua aprovação para quais populações a vacina será autorizada e especificar quaisquer contraindicações.





As doses serão entregues diretamente aos hospitais e farmácias que vão vacinar os grupos prioritários: residentes de lares de idosos e profissionais da saúde. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com 15,6 milhões de casos confirmados e mais de 292 mil mortes, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, que são usados como referência.





MODERNA

Ainda ontem, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou a compra de 100 milhões de doses adicionais da vacina da Moderna contra a COVID-19. O acordo aumenta as doses compradas da empresa americana de biotecnologia Moderna para 200 milhões, o suficiente para imunizar 100 milhões de pessoas, já que a vacina é administrada em duas vezes.





"Garantir outras 100 milhões de doses da Moderna até junho de 2021 expande ainda mais nosso suprimento de doses em todo o portfólio de vacinas da Operação Warp Speed", disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar. Um comunicado da empresa de biotecnologia, com sede no estado de Nova York, disse que o novo pedido será entregue no segundo trimestre de 2021, enquanto o primeiro pedido seria realizado no primeiro trimestre. O financiamento federal total alocado à Moderna para a vacina mRNA-1273, que foi co-desenvolvida com o National Institutes for Health (NIH), é agora de US$ 4,1 bilhões.





O último acordo foi fechado após a imprensa americana afirmar que, durante o verão no país, o governo optou por não estender seu pedido da vacina Pfizer/BioNTech além das 100 milhões de doses que havia encomendado inicialmente, permitindo que outros países comprassem suprimentos preciosos.





Essa vacina, assim como a da Pfizer, cuja autorização de uso de emergência era iminente na noite de ontem, é administrada em duas doses. Um comitê de especialistas independentes semelhante ao que votou a favor do imunizantes da Pfizer na quinta-feira deverá será convocado para discutir a vacina Moderna/NIH em 17 de dezembro, e a aprovação de emergência poderá ocorrer logo em seguida. Segundo a Moderna, foi comprovado que a vacina teve 94,1% de eficácia em um ensaio clínico envolvendo 30 mil pessoas.





VAIVÉM

A vacina desperta esperanças não apenas entre as autoridades políticas, mas também nos mercados de ações e investidores, que aguardam o tão esperado fim do túnel econômico. Mas nem todos os laboratórios anunciam boas notícias. O francês Sanofi e o britânico GSK sofreram um duro revés, pois sua vacina não estará pronta até o final de 2021, após resultados piores do que o esperado nos primeiros ensaios clínicos. O adiamento pretende "melhorar a resposta imunológica nos idosos", disseram os grupos em um comunicado. A vacina estaria disponível na primeira metade de 2021 e um bilhão de doses são esperadas para o ano que vem. A Austrália também decidiu ontem abandonar os ensaios para gerar sua própria vacina devido a um falso positivo ao HIV, o vírus da aids, entre os participantes. Até que as vacinações sejam realmente massificadas, as restrições de circulação e as medidas de higiene são o principal escudo contra o vírus.





Rússia e China já começaram campanhas com vacinas de produção nacional que ainda não estão definitivamente aprovadas. A Agência Europeia de Medicamentos prometeu sua decisão sobre a vacina Pfizer/BioNTech antes de 29 de dezembro e sobre a candidata da Moderna para 12 de janeiro. Em Moscou, o laboratório britânico AstraZeneca e Rússia anunciaram ensaios clínicos conjuntos que combinam suas duas vacinas (a russa é a Sputnik V) contra o coronavírus, um caminho para alcançar uma "melhor resposta imunológica".





NOVA ABORDAGEM

Tanto a vacina da Pfizer quanto a da Moderna usam a tecnologia RNAm (ácido ribonucleico mensageiro), uma nova abordagem que entrega instruções genéticas às células humanas para fazê-las expressar uma proteína de superfície do vírus Sars-CoV-2. Isso simula uma infecção e prepara o sistema imunológico caso encontre o vírus real. O desenvolvimento dessas vacinas é mais rápido do que as abordagens mais tradicionais, que frequentemente dependem do uso de formas enfraquecidas ou inativadas de micróbios causadores de doenças. A principal desvantagem identificada até agora é que as moléculas de RNAm, que são envoltas em partículas de gordura, têm de ser armazenadas em temperaturas ultrabaixas: -70oC para a vacina da Pfizer e -20oC para a da Moderna.





Doença avança na Europa





Vários países europeus reconheceram ontem que continuam sofrendo com níveis muito altos de contágio da COVID-19 a poucas semanas do Natal, enquanto os Estados Unidos vivem uma onda arrasadora, com todas as suas esperanças voltadas para o início da vacinação. O coronavírus deixou ao menos 1.582.721 mortos no mundo e infectou cerca de 70 milhões de pessoas, segundo dados oficiais coletados pela AFP.





A Europa é a região que registrou mais casos esta semana (236.700 na média diária). A pandemia, que estava diminuindo sua intensidade desde meados de novembro, se estabilizou em um nível muito alto. Na França (com cerca de 57 mil mortos), há um "risco alto" de um surto "nas próximas semanas", alertaram as autoridades, que pediram "uma grande vigilância".





Os franceses deverão respeitar um toque de recolher diário às 20h locais, incluindo na noite de ano-novo, com exceção apenas na véspera de Natal. Cinemas, teatros e museus permanecerão fechados ao menos até 7 de janeiro. Na vizinha Bélgica, a pandemia também está em "um nível muito elevado e perigoso", alertou o virologista Steven Van Gucht, porta-voz das autoridades de saúde. Os hospitais continuam saturados, apesar de os surtos não serem tão preocupantes como na Holanda ou na Alemanha.





Na Suíça, o aumento de casos é exponencial, com mais de 5 mil por dia. A situação é "crítica", alertou a presidente federal, Simonetta Sommaruga. O país adotou um pacote de medidas como o fechamento de restaurantes, bares e lojas às 19h00 locais. O Reino Unido (63.082 mortes), que já iniciou sua campanha de vacinação, vivencia um aumento dos casos em Londres e no Sudeste do país.