Brasil registra mais de 180.000 mortes pelo novo coronavírus

O novo coronavírus já deixou mais de 180 mil mortos no Brasil, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Ministério da Saúde, quase nove meses após a primeira morte no país, em março.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 646 novos falecimentos, elevando o total para 180.411, um saldo superado apenas pelos Estados Unidos em uma pandemia que já causou mais de 1,5 milhão de mortes no mundo.

O Brasil soma 6.836.227 contágios, 54.428 desses nas últimas 24 horas, informaram os dados oficiais.

Os índices de mortes e de casos registram nas últimas semanas um preocupante surto.

A atual média diária é de 635 mortes, quando há exatamente um mês, em 11 de novembro, era de 324 (mínimo desde o início da pandemia).

Os especialistas alertam para um cenário que poderia ser ainda mais sombrio após as reuniões familiares de fim de ano e com o verão a ponto de começar no país, de 212 milhões de habitantes.

"É possível que a situação piore com o verão, porque haverá ainda mais circulação das pessoas, sem medidas de controle e com boa parte das políticas de confinamento desmanteladas", declarou à AFP o pesquisador Christovam Barcellos, da Fiocruz.

Esse prognóstico se contrapõe ao do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia criticou as medidas de confinamento pelo impacto negativo que tiveram na economia. Na quinta-feira, afirmou que o Brasil vive "um finzinho de pandemia".