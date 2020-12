Lewandowski, Messi e Ronaldo são finalistas do prêmio 'The Best' da FIFA

Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os três finalistas do prêmio FIFA de melhor jogador do ano, que será anunciado em 17 de dezembro - informou a federação internacional nesta sexta-feira (11).

Lewandowski, atacante polonês do Bayern de Munique, campeão europeu, começa como favorito após um ano espetacular, mas terá de lutar com outras duas lendas do futebol.

Messi (Barcelona), o melhor jogador da FIFA no ano passado, e Ronaldo (Juventus) dominam esses prêmios individuais por mais de uma década.

Os laureados serão decididos a partir da votação entre os treinadores e capitães de todas as seleções, um grupo de mais de 200 jornalistas e torcedores que foram consultados de forma virtual entre 25 de novembro e 9 de dezembro.

Na ausência da Bola de Ouro este ano, o principal prêmio individual deste ano foi dado pela UEFA, escolhendo Lewandowski e a dinamarquesa Pernille Harder como melhores jogador e jogadora da temporada.

Harder, transferida do Wolfsburg para o Chelsea, também concorre ao "The Best" em um trio que conta com a inglesa do Manchester City, Lucy Bronze, campeã europeia com o Lyon, e sua antiga companheira de equipe no time francês, Wendie Renard.

Na categoria de goleiras, Sarah Bouhaddi, do Lyon, vai enfrentar a chilena Christiane Endler, do PSG, e a americana Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars.

No masculino, o goleiro do Bayern de Munique vai enfrentar o brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, e o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid.

O argentino Marcelo Bielsa, que chegou à Premier League com o Leeds, é candidato a técnico do ano, ao lado dos alemães Hansi Flick (Bayern de Munique) e Jürgen Klopp (Liverpool).

Na mesma categoria feminina, o francês Jean-Luc Vasseur (Lyon) é finalista ao lado da técnica do Chelsea, Emma Hayes, e da holandesa Sarina Wiegman.