Operação da Interpol prende mais de 200 pessoas por tráfico de migrantes

Mais de 200 pessoas foram detidas em uma operação coordenada pela Interpol em quatro continentes contra o tráfico e o contrabando de migrantes - anunciou nesta sexta-feira (11) a organização internacional de cooperação policial com sede em Lyon.

A Operação Turquesa II ocorreu entre 27 de novembro e 3 de dezembro em 32 países do continente americano, africano, europeu e asiático com o apoio do programa da Interpol contra o tráfico de migrantes, da Europol, da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Trinta das prisões estão relacionadas com casos de exploração sexual de migrantes, ou tráfico humano, indicou a Interpol em um comunicado.

No México, o suposto líder de um grupo criminoso que transportava migrantes do litoral de Cuba foi preso. Quando chegavam ao território mexicano, eram privados de sua liberdade, ameaçados e torturados, relatou a organização.

No total, foram identificadas e resgatadas quase 100 possíveis vítimas de contrabando no Brasil, Chile, Espanha, El Salvador, República Dominicana e Uruguai, acrescentou a organização.

"A Operação Turquesa II mostra até que ponto as organizações criminosas continuam se aproveitando das pessoas vulneráveis em busca de uma vida melhor, principalmente durante a pandemia de covid-19, e exigem grandes quantias de dinheiro com pouca, ou nenhuma, preocupação pelo seu bem-estar", disse o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, na nota.

Uma operação no Brasil contra os grupos criminosos Sonho Americano, Lei do Retorno e CaiCai III revelou que os criminosos cobravam aproximadamente 22.000 dólares às pessoas que tentavam emigrar para os Estados Unidos.