Construção do gasoduto Nord Stream 2 é retomada, apesar das críticas

Interrompida há quase um ano, a construção do controverso gasoduto Nord Stream 2 que une Rússia e Alemanha foi retomada nesta sexta-feira (11), apesar de uma recente advertência dos Estados Unidos - anunciou a empresa em um comunicado.

Para completar este projeto de mais de 9 bilhões de euros (10,9 bilhões de dólares), o navio russo "Fortuna" coloca "uma seção de 2,6 km de oleoduto na área econômica exclusiva alemã" no Mar Báltico, explicou um porta-voz à AFP.

Com o anúncio, as ações da Gazprom aumentaram 3,5% na Bolsa de Moscou.

Inicialmente, a implementação do Nord Stream 2 estava prevista para o começo de 2020.

O Nord Stream 2 é um gasoduto que, supostamente, dobrará a capacidade de fornecimento de gás russo em relação à do Nord Stream 1, em funcionamento desde 2012, garantindo a segurança do abastecimento da Europa Ocidental através do Mar Báltico.

É visto, no entanto, com maus olhos pelos Estados Unidos e por países europeus, como Polônia, que temem a dependência dos europeus ao gás russo. Alega-se que essa dependência poderia ser usada por Moscou para exercer pressões políticas.

A retomada das obras para terminar o gasoduto começou no fim de semana passado, quando os navios russos "Fortuna" e "Akademik Tscherski", especializados na instalação de tubos, foram para o local da obra.

Segundo o consórcio da Nord Stream 2, resta completar apenas 6% do gasoduto, ou seja, 120 km em águas dinamarquesas, e 30 km, em águas alemãs.

O projeto se associa, principalmente, ao gigante russo Gazprom com cinco grupos europeus: o francês Engie, os alemães Uniper e Wintershall, o austríaco OMV e o anglo-holandês Shell.

Apesar de seus 1.230 km estarem quase finalizados, o projeto foi interrompido brutalmente em dezembro de 2019, após a decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções às empresas envolvidas no projeto.