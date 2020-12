Reino Unido assina acordo de livre-comércio com Vietnã

O Reino Unido e o Vietnã assinaram nesta sexta-feira (11) um acordo de livre-comércio, o segundo que Londres alcança em dois dias no Sudeste Asiático, enquanto as negociações pós-Brexit com a União Europeia continuam sem avançar.

Este acordo, que entrará em vigor em 1o de janeiro de 2021, é o terceiro concluído pelo Reino Unido na Ásia, depois de Singapura, na quinta-feira, e Japão, em outubro. O país também alcançou um acordo comercial provisório com o Canadá.

De acordo com o tratado, o Vietnã se beneficiará de uma redução de 114 milhões de libras (150 milhões de dólares) de tarifas sobre suas exportações, enquanto as exportações britânicas terão uma redução de 36 milhões de libras (47 milhões de dólares) de taxas, com 99% de tarifas eliminadas assim que o acordo for aplicado plenamente.

A ministra britânica para o Comércio Internacional, Liz Truss, e o ministro do Comércio vietnamita, Tran Tuan Anh, assinaram hoje este pacto, que reproduzirá o acordo do qual se beneficiava o Reino Unido como Estado-membro da UE.

"Sem dúvida isso dará um impulso para as reformas no Vietnã", declarou o ministro vietnamita à imprensa.

"Os investidores e empreendedores britânicos, assim como seus sócios no Vietnã, terão a oportunidade de participar do processo de reestruturação e de investimentos no Vietnã, para formar novas redes logísticas", acrescentou.

Os ministros esperam que este acordo estimule ainda mais o comércio bilateral, que triplicou entre 2010 e 2019, chegando a 7,5 milhões de dólares.

Os consumidores vietnamitas "ficarão animados com a chegada de marcas emblemáticas como Marks and Spencer, Boots, ou os supermercados Waitrose e Tesco. O setor privado da saúde e o das educação também devem crescer", destacou à AFP John Walsh, da Escola de Comércio do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, em Hanói.

Segundo analistas, graças a este acordo o Reino Unido verá suas operações aumentarem nos setores farmacêutico, de automóvel e de peças de reposição.

Liz Truss destacou que esse tratado aproxima o Reino Unido do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP), o qual é importante para este país, porque lhe dará acesso ao mercado e ajudará "a diversificar mais amplamente sua rede de suprimentos e a ser mais resistente".

Onze países assinaram este pacto que entrou em vigor no final de 2018. Entre eles estão Austrália, Canadá, Chile, Japão, México, Singapura e Vietnã.