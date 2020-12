EUA: Biden nomeia ex-secretário de Agricultura Tom Vilsack para retornar ao cargo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou nesta quinta-feira o ex-secretário de Agricultura Tom Vilsack para retornar ao cargo em seu governo. Ex-governador de Iowa, Vilsack chefiou o Departamento de Agricultura (USDA) durante a gestão do ex-presidente Barack Obama. Ele foi o único secretário do governo Obama a permanecer na função durante os oito anos dos dois mandatos (de 2009 a 2017).



Desde que deixou o governo, Vilsack é presidente e CEO do Conselho de Exportação de Lácteos dos EUA, grupo que representa os interesses comerciais globais de produtores e exportadores de lácteos norte-americanos.



O futuro secretário de Agricultura e o presidente eleito são amigos de longa data. Em 1988, quando era prefeito de Mount Pleasant, no Estado de Iowa, Vilsack apoiou Biden em sua primeira campanha à presidência dos EUA. Para as eleições de 2020, também fez intensa campanha para Biden em Iowa.



Em comunicado para anunciar a indicação, a equipe de transição de Biden citou as famílias que estão passando por necessidades e as dificuldades enfrentadas por comunidades rurais por causa da pandemia de covid-19. "Vilsack trará a experiência e o pensamento ousado necessários para oferecer alívio imediato para agricultores, pecuaristas, produtores e famílias em todo o país", disse o comunicado.



A equipe mencionou ainda que, durante o governo Obama, "Vilsack supervisionou investimentos recordes em comunidades rurais, garantiu melhorias vitais para o sistema de alimentação escolar do país e liderou uma campanha bem-sucedida para aumentar os padrões de segurança alimentar." (Com informações da Associated Press).