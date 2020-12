Magnata pró-democracia de Hong Kong Jimmy Lai indiciado com base na lei de segurança nacional

O magnata da imprensa de Hong Kong e grande crítico de Pequim Jimmy Lai foi indiciado nesta sexta-feira (11) com base na lei de segurança nacional, acusado de conluio com forças estrangeiras.

"Após uma investigação exaustiva do Departamento de Polícia Nacional, um homem de 73 anos foi acusado de "conluio com um país estrangeiro ou com elementos externos para colocar em perigo a segurança nacional", anunciou a polícia em um comunicado.

Lai, 73 anos, é a personalidade mais famosa de Hong Kong acusada de violar a lei de segurança nacional, adotada em junho por Pequim para acabar com as grandes manifestações que abalaram a ex-colônia britânica no ano passado.

Os acusados por esta lei podem ser condenados à prisão perpétua.

Lai, proprietário do jornal Apple Daily, conhecido por seu compromisso com a democracia e as fortes críticas ao Executivo de Hong Kong (alinhado com Pequim), deve comparecer no sábado a um tribunal por violar a lei, segundo a polícia.

Na semana passada, ele teve a detenção preventiva decretada após uma investigação por fraude.

Lai apresentará na terça-feira, ao Supremo Tribunal, um pedido de libertação sob fiança por esta acusação.

Centenas de policiais participaram em agosto de uma operação de busca no Apple Daily, em particular na redação.

Vários diretores do grupo de imprensa, incluindo Lai, foram detidos por suspeitas de "conluio com forças estrangeiras", com base na lei sobre segurança nacional.

Lai é a quarta pessoa acusada de violar esta lei.

Entre eles estão um ativista de 19 anos, acusado de promover a secessão, um homem que tentou atropelar com sua moto um policial durante um protesto e um homem que gritou slogans pró-democracia na direção de policiais.