Cúpula da UE fecha acordo para definir sanções à Turquia

Os líderes dos 27 países da União Europeia (UE) fecharam na noite desta quinta-feira um acordo para iniciar o processo de imposição de sanções a cidadãos turcos, informaram à AFP fontes diplomáticas. "Foram acordadas sanções individuais, e medidas adicionais serão decididas se a Turquia mantiver suas ações", indicou um diplomata.

A UE considera inaceitável a conduta da Turquia no Mediterrâneo oriental. Após horas de discussões, os dirigentes deram instruções ao alto representante (chefe diplomático da UE) para redigir um relatório, em março de 2021, sobre "a evolução da situação" e propor, se necessário, a ampliação do regime de sanções.

Segundo uma cópia do documento aprovado pelos líderes, distribuída por uma fonte da UE, os países "convidaram" o Conselho Europeu a "aprovar listas adicionais" à decisão de novembro de 2019 sobre medidas restritivas devido às ações da Turquia no Mediterrâneo oriental.

A Turquia, aliada da Otan e eterna candidata a uma vaga na UE, tornou-se uma fonte de preocupação para Bruxelas devido a suas atividades em águas territoriais do Chipre e da Grécia. Essas operações de prospecção de hidrocarbonetos causaram um aumento alarmante da tensão no bloco europeu A participação tuca no conflito armado em Nagorno Karabakh também fez soar o alarme na UE.

A Turquia, no entanto, é um aliado essencial para a segurança europeia, motivo pelo qual vários países da UE buscaram impedir a imposição de sanções mais severas àquele país.