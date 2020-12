UE: Conselho Europeu anuncia apoio a sanções contra Turquia

O Conselho Europeu anunciou apoio à imposição de sanções contra autoridades da Turquia por "ações unilaterais e provocações" no leste do Mar Mediterrâneo. Em comunicado aprovado pelos líderes do bloco, o órgão cita a decisão da Turquia de explorar gás natural em regiões do oceano reivindicadas pelo Chipre e pela Grécia.



Os indivíduos alvos das punições e detalhes adicionais ainda serão definidos. Segundo a nota, a UE pretende coordenar o processo com os Estados Unidos. "Infelizmente, a Turquia se engajou em ações unilaterais e provocações e escalou sua retórica contra a UE, seus estados membros e seus líderes", acusa o texto.