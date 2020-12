Peru: BC mantém taxa básica de juros inalterada em 0,25%

O Banco Central de Reserva do Peru (BCRP) anunciou nesta quinta-feira, 10, a manutenção da taxa básica de juros em 0,25% e sinalizou a continuidade da política de relaxamento das condições monetárias como forma de apoiar a recuperação da atividade econômica. "O Banco Central continuará realizando todas as ações necessárias para sustentar o sistema de pagamentos e fluxo de crédito da economia", garantiu, em comunicado.



Segundo a instituição, a inflação deve ficar no centro da meta (entre 1% e 3%) nos próximos meses "por fatores transitórios" e seguir no limite inferior da referência em 2021, por conta da demanda fraca, apesar do processo de retomada. Com aumento nos preços de alimentos, o índice de preços em 12 meses avançou de 1,7% em outubro para 2,1% em novembro.



"Indicadores antecedentes continuaram mostrando melhora da atividade e crescimento econômico a uma taxa maior do que o esperado. No entanto, eles permanecem abaixo de seu níveis do ano anterior. Da mesma forma, os indicadores de expectativas das empresas em relação ao crescimento do PIB continuou a se recuperar em novembro", aponta.



Nesse cenário, o BC peruano considera "apropriado" manter uma postura monetária expansionista. "Até 9 de dezembro, as operações de injeção de liquidez totalizaram 61,5 bilhões de sóis peruanos, dos quais 50,2 bilhões sóis correspondiam a operações de reporte garantidas pelo Governo Nacional", informa.