Comunicado do Business Wire :Amazon Web Services, Inc.

Hoje, a Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou que a Arm, líder global em design de semicondutores e desenvolvimento e licenciamento de propriedade intelectual de silício, alavancará a AWS para seu uso na nuvem, incluindo a grande maioria de suas cargas de trabalho de automação de projeto eletrônico (EDA). A Arm está migrando cargas de trabalho de EDA para AWS, aproveitando instâncias baseadas em AWS Graviton2 (alimentadas por núcleos Arm Neoverse) e liderando o caminho para a transformação da indústria de semicondutores, que tradicionalmente usa data centers locais para o trabalho computacionalmente intensivo de verificar projetos de semicondutores. Para realizar a verificação com mais eficiência, a Arm usa a nuvem para executar simulações de cenários de computação do mundo real, aproveitando o armazenamento virtualmente ilimitado da AWS e a infraestrutura de computação de alto desempenho para dimensionar o número de simulações que pode ser executado em paralelo. Desde o início de sua migração para a nuvem AWS, a Arm percebeu uma melhoria de 6x no tempo de desempenho para fluxos de trabalho EDA na AWS. Além disso, ao executar a telemetria (coleta e integração de dados de fontes remotas) e análise na AWS, a Arm está gerando insights mais poderosos de engenharia, negócios e operacionais que ajudam a aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e otimizar custos e recursos em toda a empresa. A Arm, em última análise, planeja reduzir sua pegada de datacenter global em pelo menos 45% e sua computação local em 80% conforme conclui sua migração para a AWS.

Dispositivos semicondutores altamente especializados impulsionam os recursos crescentes de tudo, desde smartphones até infraestrutura de data center, equipamentos médicos e veículos autônomos. Cada chip pode conter bilhões de transistores projetados até o nível de nanômetro de um dígito (aproximadamente 100.000x menor que a largura de um fio de cabelo humano) para conduzir o desempenho máximo em um espaço mínimo. A EDA é uma das tecnologias-chave que tornam viável essa engenharia extrema. Os fluxos de trabalho de EDA são complexos e incluem design de front-end, simulação e verificação, bem como cargas de trabalho de back-end cada vez maiores que incluem análise de tempo e potência, verificações de regras de design e outros aplicativos para preparar o chip para produção. Esses fluxos de trabalho altamente iterativos tradicionalmente levam muitos meses ou até anos para produzir um novo dispositivo, como um sistema em um chip, e envolvem grande poder de computação. As empresas de semicondutores que executam essas cargas de trabalho no local devem equilibrar constantemente custos, cronogramas e recursos do data center para desenvolver vários projetos ao mesmo tempo. Como resultado, eles podem enfrentar a escassez de capacidade de computação que diminui o progresso ou arcar com as despesas de manutenção da capacidade de computação ociosa.

Ao migrar suas cargas de trabalho de EDA para a AWS, a Arm supera as restrições de fluxos de trabalho de EDA gerenciados tradicionalmente e ganha elasticidade por meio de poder de computação altamente escalonável, permitindo-lhe executar simulações em paralelo, simplificar telemetria e análise, reduzir seu tempo de iteração para projetos de semicondutores e adicionar ciclos de testes sem afetar os cronogramas de entrega. A Arm aproveita o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para otimizar seus custos e cronogramas, otimizando fluxos de trabalho de EDA em uma ampla variedade de tipos de instâncias especializadas do Amazon EC2. Por exemplo, a empresa usa instâncias baseadas em AWS Graviton2 para obter alto desempenho e escalabilidade, resultando em operações mais econômicas do que a execução de centenas de milhares de servidores locais. A Arm usa o AWS Compute Optimizer, um serviço que usa aprendizado de máquina para recomendar os tipos ideais de instância Amazon EC2 para cargas de trabalho específicas, para ajudar a otimizar seus fluxos de trabalho.

Além dos benefícios de custo, a Arm aproveita o alto desempenho das instâncias AWS Graviton2 para aumentar o rendimento de suas cargas de trabalho de engenharia, melhorando consistentemente o rendimento por dólar em mais de 40% em comparação com as instâncias M5 baseadas no processador x86 da geração anterior. Além disso, a Arm usa serviços do parceiro AWS Databricks para desenvolver e executar aplicativos de aprendizado de máquina na nuvem. Por meio da plataforma Databricks em execução no Amazon EC2, a Arm pode processar dados de cada etapa de seus fluxos de trabalho de engenharia para gerar percepções acionáveis para os grupos de hardware e software da empresa e obter melhorias mensuráveis na eficiência da engenharia.

"Por meio de nossa colaboração com a AWS, nos concentramos em melhorar a eficiência e maximizar o rendimento para dar um tempo precioso para que nossos engenheiros se concentrem na inovação", disse Rene Haas, presidente, IPG, Arm. "Agora que podemos executar no Amazon EC2 usando instâncias AWS Graviton2 com processadores baseados em Arm Neoverse, estamos otimizando fluxos de trabalho de engenharia, reduzindo custos e acelerando cronogramas de projeto para fornecer resultados poderosos para nossos clientes de forma mais rápida e econômica do que nunca."

"A AWS fornece computação de alto desempenho verdadeiramente elástica, desempenho de rede incomparável e armazenamento escalonável que é necessário para a próxima geração de cargas de trabalho EDA, e é por isso que estamos tão entusiasmados em colaborar com a Arm para alimentar suas cargas de trabalho EDA exigentes usando nossos processadores Graviton2 de alto desempenho baseados em Arm", disse Peter DeSantis, vice-presidente sênior de infraestrutura global e suporte ao cliente da AWS. "Os processadores Graviton2 podem fornecer até 40% de vantagem de desempenho de preço em relação às instâncias baseadas em x86 da geração atual."

