Petróleo sobe e barril do Brent é negociado a US$ 50 pela primeira vez em nove meses

O preço do barril do óleo cru de referência na Europa fechou nesta quinta-feira acima de 50 dólares pela primeira vez desde 6 de março, impulsionado pelo otimismo ligado às campanhas de vacinação contra a Covid-19.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 2,84%, a 50,25 dólares. Em Nova York, o barril americano do WTI para janeiro fechou em alta de 2,76%, a 46,78 dólares.

"Ver os preços subirem novamente hoje é um sinal claro da confiança crescente do mercado nas campanhas de vacinação", indicou o analista da Rystad Bjornar Tonhaugen. "O mercado se concentra, agora, na distribuição das vacinas, o que poderia levar a um pico da demanda", assinalou Phil Flynn, do Price Futures Group.

O mercado também pareceu ignorar o forte aumento das reservas comerciais de cru nos Estados Unidos. "Não é todo dia que o mercado ignora o aumento dos inventários de cru nos Estados Unidos, principalmente um desse tamanho", comentou Tonhaugen.