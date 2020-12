Taylor Swift lança seu segundo álbum surpresa na quarentena

Os presentes de Natal se anteciparam para os fãs leais de Taylow Swift, já que a pop star anunciou nesta quinta-feira (10) que lançará seu segundo álbum surpresa de 2020, poucos meses após o álbum de sucesso "Folklore".

"Estou feliz em dizer que meu nono álbum de estúdio, e o álbum irmão do Folklore, será lançado esta meia-noite (0500 GMT de sexta-feira). Chama-se Evermore", escreveu no Twitter a estrela mundial, acrescentando que também lançaria um videoclipe para o single "Willow".

O lançamento do álbum foi anunciado poucos dias antes de Swift completar 31 anos, em 13 de dezembro.

"Desde que eu tinha 13 anos, estou animada para fazer 31 porque é o meu número da sorte ao contrário, então eu queria surpreendê-los com isso agora. Vocês todos têm sido tão amorosos, solidários e atenciosos nos meus aniversários, então desta vez pensei em retribuir-lhes algo", disse.

A artista encantou os fãs com "Folklore", álbum que compôs durante a quarentena e que se aproximava do rock alternativo.

Em seu tweet, Swift indicou que "Evermore", seu nono álbum de estúdio, seria uma extensão desse estilo.

"Para dizer claramente, não conseguíamos parar de escrever músicas", afirmou.

"Eu nunca fiz isso antes. No passado, eu sempre tratei os álbuns como etapas e passava a planejar o próximo depois que um fosse lançado. Havia algo diferente no Folklore".

Em "Folklore", que recebeu seis indicações ao Grammy, Swift também mergulhou na composição da perspectiva de outros, narrando histórias na linha de compositores populares como John Prine, Bruce Springsteen e Bob Dylan.

"Eu amei o escapismo que encontrei nesses contos imaginários/não imaginários", contou Swift, que mais uma vez teve a colaboração de Aaron , da banda de rock The National, além do produtor Jack Antonoff.

Assim como "Folklore", "Evermore" contará com um dueto com o artista independente experimental Justin Vernon, fundador do Bon Iver. Desta vez, a cantora também gravou uma música com a banda de amigas de Los Angeles, a Haim.