Reinfecção por COVID: caso brasileiro é o 27° no mundo; veja lista

Índia, Holanda, Qatar e Holanda são os países com mais registros de reinfecção pela COVID-19 (foto: Pixabay)

O primeiro caso de reinfecção pela COVID-19 confirmado no Brasil esta quinta-feira (10) remete a um cenário assustador. Se o novotem potencial para infectar as pessoas mais de uma vez, isso indica que a luta global contra a- que com o anúncio das primeiras vacinas parecia perto do fim - ainda está longe de acabar?A boa notícia é que a recontaminação pela doença é um evento. Entre os 69 milhões de infectados contabilizados no mundo inteiro pelo painel da Universidade Johns Hopkins, há apenas 27 reinfecções atestadas pela comunidade científica. O dado é de um rastreador mantido pela agência de notícias holandesa BNO News

É como se os reinfectados tivessem acertado em uma espécie de "loteria inoportuna" em que, dentro do atual cenário, cada um de nós tem uma chance em cerca de 2,8 milhões - a mesma probabilidade que um apostador tem de levar o primeiro prêmio da Lotofácil, por exemplo.



O que não significa que não haja outros episódios de reincidência fora do radar dos cientistas. "De qualquer forma, se estivéssemos falando de um fenômeno comum, já teríamos muito mais que seis casos registrados. Ainda é cedo para concluir qualquer coisa sobre a reinfecção pela COVID, exceto isso: os dados que temos, até o momento, indicam que ela é muito rara", explica o infectologista Unaí Tupinambás.

Registros pelo mundo

Confira a lista completa

Segundo o rastreador da BNO News, 12 países têm registros de reinfecção até o momento. O Brasil é o integrante mais recente da lista. A paciente afetada pelo fenômeno é uma médica de 37 anos de Natal (RN), que testou positivo para o novo coronavírus em 23 de junho e, posteriormente, em 13 de outubro. primeira notificação foi feita 24 de agosto por autoridades sanitárias de Hong Kong . O doente é um homem de 33 anos, que voltou a manifestar a doença 4 meses e meio após o primeiro diagnóstico.A nação com mais casos notificados de reincidência é a Índia, com seis pacientes. Bélgica, Holanda e Qatar empatam na segunda posição, com quatro casos cada um. Os Estados Unidos vêm em terceiro lugar, com três notificações.