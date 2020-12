Agência de Comunicação dos EUA reitera de Huawei como ameaça à segurança

A Comissão Federal de Comunicação (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos rejeitou recurso da Huawei para que a agência deixasse de considerar a gigante das telecomunicações chinesa uma ameaça à segurança nacional. Com a designação, empresas americanas ficam proibidas de acessar um fundo estatal de US$ 8,3 bilhões para a compra de equipamentos fabricados pela companhia.



A medida representa mais um dos eventos de escalada das tensões do governo do presidente Donald Trump com a China, que ele acusa de explorar ilegalmente essas empresas para espionar americanos.