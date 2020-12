Comunicado do Business Wire :The NAGA Group AG

O NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), provedor da rede social NAGA.com para negociação no mercado financeiro, registrou um crescimento sustentado em alto nível nos meses de outubro e novembro em sua plataforma de negociação digital NAGA.com.

O número de transações com dinheiro real está em um nível recorde. Com um total de 1,3 milhão de transações e novos recordes mensais em outubro com 645.000 e novembro com 680.000, o número do quarto trimestre claramente ultrapassará o recorde do terceiro trimestre de 2020 (1,5 milhão de transações). Ao mesmo tempo, o volume de negócios no atual quarto trimestre já ultrapassou EUR 25 bilhões (terceiro trimestre de 2020: EUR 33 bilhões) e, portanto, também atingirá um nível recorde.

"Estamos no caminho certo para atingir nossas metas anuais. Estamos satisfeitos que nossos investimentos em Marketing e Vendas estejam dando frutos e que possamos continuar a expandir e melhorar nossa base de clientes, atividade de clientes e toda a plataforma. A NAGA encontrou uma fórmula de crescimento que permite que cresça de forma precisa, completa, digital e globalmente. O potencial do mercado é promissor e o setor está crescendo - especialmente devido à digitalização acelerada, o tema do investimento está mais popular do que nunca", resumiu o CEO Benjamin Bilski.

O NAGA GROUP AG também anuncia que os analistas do Hauck & Aufhäuser Research iniciaram a cobertura do compartilhamento do NAGA GROUP. O analista, Frederik Jarchow dá uma recomendação de compra com um preço-alvo de 5,90 euros. Isso corresponde a um potencial de alta de cerca de 80%. No estudo inicial, o Hauck & Aufhäuser destaca particularmente o lançamento global bem-sucedido e a estratégia de marketing digital e destaca a simbiose única de uma plataforma de negociação e mídia social, o que deve levar a um alto crescimento anual das vendas nos próximos anos e uma margem EBITDA crescente.

O estudo de pesquisa completo está disponível para download no site em www.ir.naga.com na seção "Publications".

Bilski comentou sobre a cobertura inicial: "Estamos muito satisfeitos que o Hauck & Aufhäuser Research comece a cobrir nossa participação. É uma das mais conceituadas fontes de informação disponível que permite uma avaliação o mais objetiva possível do nosso potencial de crescimento. O mercado FinTech está crescendo rapidamente e o NAGA GROUP tem todas as características para crescer com ele. Também confirma que queremos aumentar a transparência da nossa empresa e tratar com mais intensidade o relacionamento com investidores. Estamos satisfeitos em poder apontar as oportunidades futuras do NAGA GROUP para outros investidores privados e institucionais em uma escala mais ampla."

O NAGA GROUP também relata o lançamento bem-sucedido do aplicativo neo banking NAGA Pay. O banco digital móvel e o programa de cartão registraram mais de 6.000 usuários e mais de EUR 2,5 milhões em volume de transações nos primeiros 21 dias após o lançamento. O aplicativo oferece aos usuários uma conta IBAN gratuita, bem como um Mastercard e uma carteira criptografada usando integração totalmente digital. O recurso de negociação de ações será lançado dentro do aplicativo pouco antes do Natal. No início de 2021, a NAGA iniciará oficialmente a promoção do aplicativo.

###

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa inovadora de tecnologia financeira (fintech) que desenvolveu um sistema financeiro socialmente aprimorado e que cria uma experiência unificada e contínua entre finanças e investimentos pessoais. Sua plataforma proprietária oferece vários produtos que vão desde o comércio, investimento e criptomoedas até um Mastercard físico e recursos de investimento social, como um Feed, um Messenger e um Auto-Copy. A NAGA é uma solução completa, sinérgica, acessível e inclusiva, que oferece uma maneira melhor de negociar, investir, conectar, ganhar, adquirir e pagar, tanto em fiat quanto em criptografia.

-0- *T Idioma:InglêsEmpresa:The NAGA Group AGHohe Bleichen 1220354 HamburgoAlemanhaE-mail:info@naga.comInternet:www.naga.comISIN:DE000A161NR7WKN:A161NRIndices:Scale 30Cotação:Mercado não oficial regulamentado em Berlim, Düsseldorf, Frankfurt (Scala), Hamburgo, Munique, Stuttgart, Tradegate Exchange *T

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005915/pt/

Benjamin Bilski Tel.:+49-(0)40-5247-79153 E-mail:ben@naga.com ingo.janssen@ubj.de

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.