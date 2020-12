Marrocos confirma que 'retoma' suas relações diplomáticas com Israel

Marrocos confirmou nesta quinta-feira (10) que "retomará suas relações diplomáticas" com Israel "o mais rápido possível", e descreveu como "uma tomada de posição histórica" a decisão de Washington de reconhecer a soberania marroquina sobre o disputado território do Saara ocidental.

Em uma entrevista telefônica com o presidente americano Donald Trump, o rei marroquino Mohammed VI destacou que seu país "retomaria os contatos oficiais (...) e as relações diplomáticas o mais rápido possível" com o Estado hebreu, de acordo com um comunicado de imprensa do Palácio real. Marrocos e Israel estabeleceram escritórios de representação em Rabat e Tel Aviv nos anos 1990, mas foram fechados na década de 2000.