Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder global em vídeo para empresas, anunciou hoje que Jennifer Smith ingressou na empresa como diretora de marketing (CMO). Em sua nova função, Smith se unirá à equipe de liderança sênior para conduzir as funções de marketing da Brightcove, incluindo geração de demanda, marketing de produto e comunicações de marketing.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005913/pt/

Jennifer Smith, Brightcove Chief Marketing Officer (Photo: Business Wire)

"Com a necessidade cada vez maior que as empresas têm de aprimorar digitalmente o envolvimento de seus clientes e funcionários, o vídeo está em um momento decisivo", disse Jeff Ray, diretor executivo (CEO) da Brightcove. "À medida que entramos em 2021, continuamos a ver um aumento da demanda, que acreditamos, continuará a crescer cada vez mais. O amplo conhecimento, experiência e liderança da Jennifer no setor de alta tecnologia ajudará a expandir a presença da Brightcove pelos mercados do mundo inteiro."

Smith é uma executiva do marketing internacional que traz mais de 20 anos de experiência em empresas de tecnologia do mundo inteiro à Brightcove. Ela é reconhecida por sua capacidade de liderança na estratégia de posicionamento do produto no mercado (go-to-market) e tem um histórico comprovado de fazer melhorias em produtos, vendas e marketing para empresas públicas e privadas. Mais recentemente, ela atuou como diretora de marketing (CMO) na Alfresco Software (recentemente adquirida pela Hyland), onde liderou a transformação do posicionamento da empresa de fornecedora de tecnologia para fornecedora de soluções de plataforma ao gerenciar todos os aspectos de marketing.

"A Brightcove é parte integral da indústria de vídeo há 15 anos e desenvolveu a tecnologia premiada usada por empresas do mundo inteiro", disse Smith. "Como a comunicação continua a evoluir e prosperar no mundo digital, contar histórias em vídeo será ainda mais importante para as empresas. Estou muito feliz por ingressar na equipe da Brightcove, enquanto embarcamos no próximo capítulo de crescimento. Com a inovação em seu cerne e com a atenção voltada para serviços excepcionais para clientes do mundo inteiro, a Brightcove está posicionada para prosperar, enquanto continua a ultrapassar os limites do que é possível em vídeo."

Smith é bacharel em administração de empresas pela Brunel University Business School em Londres. Atualmente, ela atua como presidente do comitê de Boston do The CMO Club e é membro do conselho executivo do CMO Summit de Evanta.

Sobre a Brightcove

Quando o vídeo é produzido de maneira correta, ele pode ter um impacto poderoso e duradouro. Os corações se abrem. As mentes mudam. A criatividade prospera. Desde 2004, a Brightcove ajuda clientes a descobrir e experimentar o incrível poder do vídeo com sua tecnologia premiada, capacitando empresas em mais de 70 países do mundo inteiro a alcançar o público de maneiras ousadas e inovadoras.

A Brightcove consegue isso ao desenvolver tecnologias, que antes seriam consideradas impossíveis, ao oferecer suporte ao cliente sem precedentes ou sem desculpas, e ao se beneficiar do conhecimento e recursos de uma infraestrutura global. O vídeo é o meio mais atraente e cativante do mundo. Visite www.brightcove.com para obter mais informações. Video That Means Business?.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005913/pt/

Meredith Duhaime Gerente sênior de Relações Públicas, Brightcove mduhaime@brightcove.com 603-785-8518

ou

Chris Royal brightcove@id-pr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.