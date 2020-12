Fórum entre China e UE é cancelado após Pequim tentar barrar presença de críticos

Uma reunião anual entre China e Europa foi cancelada no último mês após os organizadores europeus rejeitarem as demandas chinesas de que críticos de Pequim fossem barrados no evento. A movimentação, apenas publicada agora, expressa a crescente dificuldade entre balancear os interesses dos negócios e a defesa dos valores democráticos, em meio a uma crescente ascensão chinesa no cenário global.



A reunião seria a quarta do fórum, que reúne CEOs, acadêmicos e autoridades da União Europeia e da China.



Fontes indicam que as duas presenças que Pequim buscou excluir manifestaram publicamente críticas à questão de Hong Kong, o tratamento da minoria uigur e o Partido Comunista Chinês.