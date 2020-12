Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics ganhou na categoria de Melhor Iniciativa de Tecnologia de IA no 2020 American Financial Technology Awards. Ganhamos esse prêmio por nossa solução QUIQspread?, que ajuda as instituições financeiras a automatizar a divulgação de extratos financeiros.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005457/pt/

Cada banco tem seu próprio critério exclusivo de empréstimo. Mas, todos os bancos iniciam o processo de revisão da origem do empréstimo reunindo e padronizando os registros financeiros do destinatário do empréstimo, um processo conhecido como spread financeiro. A ferramenta QUIQspread - disponível globalmente e desenvolvida para escalabilidade como uma solução de software como serviço - utiliza uma combinação de inteligência artificial e aprendizado de máquina para tornar o processo de divulgação financeira mais eficiente, preciso, consistente e rastreável.

A experiência de divulgação financeira da Moody's Analytics e os vastos recursos de dados são a base da ferramenta. A solução QUIQspread é treinada nas análises financeiras de mais de 22 milhões de empresas privadas. Seus recursos de aprendizado de máquina significam que quanto mais spreads financeiros ela executa, mais inteligente se torna e menos tempo e recursos são necessários, e isso possibilita melhores tomadas de decisão.

"A pandemia tornou mais importante - e desafiador - para as empresas gerenciar com eficiência seus recursos humanos e financeiros. A economia de custo e tempo gerada pela ferramenta QUIQspread, possível graças à inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquina, é revolucionária", disse Eric Grandeo, diretor sênior na Moody's Analytics. "Estamos honrados em receber este prêmio, que reflete o valor excepcional que estamos agregando às operações de nossos clientes."

A solução QUIQspread também ganhou em Best Decision Management Solution (Melhor Solução de Gerenciamento de Decisões) no 2020 AI Breakthrough Awards e Best Financial Services AI Solution (Melhor Solução de IA em Serviços Financeiros) no 2019 Artificial Intelligence Awards. Estas vitórias se somam ao crescente reconhecimento da indústria para a Moody's Analytics.

Saiba mais sobre os prêmios American Financial Technology Awards, onde a Moody's Analytics também ganhou em Best Middle-Office Initiative (Melhor Iniciativa de Middle Office).

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. A nossa ampla experiência em riscos, os recursos de informações expansivas e a aplicação inovadora de tecnologia ajudam os nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções premiadas e com liderança no setor, composta por pesquisas, dados, software e serviços profissionais, reunidos para oferecer uma perfeita experiência ao cliente. Construímos a confiança em milhares de empresas do mundo inteiro com o nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco para atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse o nosso site ou conecte-se conosco em nosso site na Web ou conecte-se conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma empresa subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO) que, em 2019, apresentou uma arrecadação de US$ 4,8 bilhões, contratou cerca de 11.400 pessoas do mundo todo e, hoje, conta com unidades em mais de 40 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005457/pt/

JUSTIN BURSZTEIN Moody's Analytics Communications +1.212.553.1163 Relações com a mídia da Moody's Analytics

moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.