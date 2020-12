Comunicado do Business Wire :SIDE

A galardoada fornecedora de áudio para a indústria de jogos, SIDE, conhecida pelos seus vinte e cinco anos de trabalho de ponta no mercado de entretenimento mundial, anunciou hoje a sua parceria exclusiva com a CD PROJEKT RED, na produção das vozes inglesas para o tão esperado jogo de exploração, Cyberpunk 2077.

A SIDE revelou alguns dados impressionantes deste projeto, incluindo 2.500 horas de gravação de vozes para o jogo. "Sabíamos que seria uma tarefa longa," afirmou Jacquie Shriver-Sladeck, diretora do estúdio de Los Angeles, "Entre Londres e LA, entregámos um total de 117.586 ficheiros de áudio à equipa da CDP."

Borys Pugacz-Muraszkiewicz, diretor da adaptação inglesa da CDPR, afirmou que "o projeto foi inédito em termos de cobertura e complexidade. Olhando para os números e tamanho do elenco, e ainda para a sua diversidade, percebe-se que superámos de tal maneira a série Witcher, que nem parece realidade. Arrisco ainda a dizer que a SIDE atendeu a estes aspetos de uma forma que outros não conseguiriam ou se atreveriam sequer a tentar. Durante um período alargado, a SIDE disponibilizou-nos todo o tipo de peritos, desde equipas de produção e engenharia, a diretores e talentos. E fizeram-no em vários sites, muitas vezes em curtos intervalos. Serviços de qualidade, resultados de classe mundial, trabalho que estimula a veia criativa, são essas coisas que confiamos à SIDE para nos fornecer."

A SIDE e a CD PROJEKT RED têm uma ligação de longa data, "Temos a sorte de ter trabalhado no passado em títulos fantásticos e altamente antecipados. É incrível embarcar em projetos como este que têm personagens complexas, narrativas longas, muito com o que trabalhar! Depois arregaças as mangas e pões as mãos à obra junto dos programadores, para tentar descobrir o que é necessário, e quando e como se vai fazer. Temos uma elevada fasquia de qualidade, de modo a ter a certeza que correspondemos às expetativas." diz Sini Downing, diretora de produção da SIDE London.

Martin Vaughan CDG, diretor do elenco da SIDE, afirma que "a melhor parte de trabalhar com a CDPR é os mundos criados serem concebidos de uma forma tremendamente vívida e específica. É fantástico para definir o elenco, porque ajuda a ter uma visão clara daquilo que procuramos e do tipo de artistas que poderão dar vida a estas personagens. Foram bastante generosos ao longo de todo o processo de seleção, ao disponibilizar esboços antecipados, narrativas detalhadas e excertos de vídeos pré-produção para ajudar a fundamentar as personagens e o contexto da sua existência."

Jacquie Shriver-Sladeck concluiu, "Foi uma honra trabalhar no Cyberpunk 2077. Foram quase três anos de colaboração com a CD PROJEKT RED e agora mal podemos esperar para o jogar, tal como todos os outros jogadores que ansiosamente esperam pelo seu lançamento."

