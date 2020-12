Cyberpunk 2077, 'uma obra-prima' dos jogos eletrônicos, mas cheia de erros

Personagens de Cyberpunk 2077 exibidos em loja de games (foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)

Após vários adiamentos , o muito aguardado distópico '', do estúdio polonês CD Projekt RED, estreia nesta quinta-feira (10/12) em todo o mundo com uma campanha de divulgação digna de Hollywood, mas com muitos erros segundo os críticos.

"Universalmente aclamado" pela crítica, de acordo com o site metacritic.com, 'Cyberpunk' "leva o jogo do mundo aberto a uma nova geração" para o The Digital Fix, enquanto o Gameblog.fr o descreve como "obra-prima".

No entanto, há unanimidade entre os críticos sobre uma quantidade impressionante de erros. Alguns sugerem inclusive adiar a compra do jogo em vários meses até que sejam resolvidos.

Entre as falhas, os críticos apontam para uma má qualidade dos gráficos, retomando o debate sobre os desenvolvedores que vendem um produto inacabado pelo preço completo.

"No PS4 padrão [console de videogames], os gráficos deste jogo parecem horríveis. Não suporto", reclamou o jogador polonês Michal Muszynski, citado pelo site local Komputer Swiat.

Segundo algumas críticas, o 'Cyberpunk 2077' vai além dos limites do que é tecnicamente possível hoje em dia, e do que já foi proposto, em menor escala, em outros jogos lançados recentemente, sem representar uma verdadeira revolução.

As afirmações revoltaram a sede do CD Projekt RED em Varsóvia, que adiou o lançamento do jogo pelo menos duas vezes para aperfeiçoar os detalhes.

18 idiomas diferentes

Segundo o banco polonês BOS, o orçamento do 'Cyberpunk 2077', com base em um jogo de RPG idealizado pelo americano Mike Pondsmith, é estimado em 1,2 bilhão de zloty (270 milhões de euros, 327 milhões de dólares), o que tornaria o 'Cyberpunk 2077' um dos jogos eletrônicos mais caros da história.

Para atrair todas as chances ao seu favor, o estúdio seduziu um dos atores mais famosos do mundo, Keanu Reeves, conhecido pelos seus papeis em "Matrix" e "John Wick", para dublar um personagem.

O jogo está disponível em 18 idiomas diferentes, incluindo 10 versões totalmente dubladas.

A campanha de publicidade, estimada em dezenas de milhares de euros e lançada em 55 países e em 34 idiomas, é comparável a "de um bom filme", disse à AFP o chefe e co-fundador do estúdio, Marcin Iwinski.

Imagens do herói principal do jogo, "V", com jaqueta de couro e pistola na mão, aparecem tanto nos ônibus de Varsóvia e Londres como nas telas gigantes da Times Square em Nova York.

"O jogo é imenso. Em sua versão em inglês, conta com 450 horas de diálogo, com mais de 125 atores. Pode-se passar muitas horas, já que o jogo não é linear", diz Iwinski.