É "improvável" que as negociações comerciais pós-Brexit entre Londres e Bruxelas se prolonguem além do domingo caso a União Europeia (UE) não mostre flexibilidade, afirmou nesta quinta-feira o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab.

Após um longo jantar de trabalho em Bruxelas para tentar desbloquear a situação, o primeiro-ministro Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceram na quarta-feira as profundas divergências e estabeleceram o domingo como prazo final para decidir o destino das negociações.

Apesar de não ter descartado completamente que os contatos continuem depois do fim de semana, Raab considerou que é "improvável" e insistiu que, a três semanas do fim do período de transição, chegou o momento de concluir o Brexit.

"Não acredito que possamos continuar a este ritmo sem algum progresso e flexibilidade por parte dos europeus", disse o chanceler à BBC.

Raab insistiu que a UE deve "avançar significativamente" nas questões de acesso europeu às águas de pesca britânicas e de garantias de concorrência exigidas a Londres em troca de um acesso livre ao mercado único europeu.

O tempo está acabando, mas cada parte continua parada na posição de partida: o Reino Unido insiste em recuperar sua plena independência e os europeus em proteger seu mercado único.

O Reino Unido, que abandonou oficialmente a UE em 31 de janeiro, deixará de maneira definitiva o mercado único e a união alfandegária em 31 de dezembro.

Sem um acordo comercial, o comércio entre Londres e o bloco será administrado pelas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), o que significa tarifas ou cotas e a ameaça de um novo choque para economias já abaladas pelo coronavírus.