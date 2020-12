O aumento dos contágios por coronavírus na Alemanha é "preocupante", afirmou nesta quinta-feira o presidente do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch.

"A situação continua sendo muito grave (...) piorou desde a semana passada", afirmou Lothar Wieler. Nesta quinta-feira, o país registrou 23.679 novos casos em 24 horas e 440 mortes.

Na quarta-feira o número de mortes provocadas pela covid-19 alcançou 590, um recorde.

Wieler, assim como a chanceler Angela Merkel fez na quarta-feira, afirmou que novas medidas de restrição estão sendo "consideradas".

"Se (as medidas atuais) não funcionam, não vejo outra possibilidade", declarou.

Bares, restaurantes, centros culturais e esportivos estão fechados na Alemanha desde o início de novembro.

"Há várias semanas o número de casos permanece em um nível muito elevado e, no momento, observamos inclusive um aumento dos contágios", afirmou em uma entrevista coletiva em Berlim.

A Alemanha foi apresentada como um exemplo de gestão da primeira onda da pandemia, mas está sendo muito afetada pela segunda onda. No total, o país registrou até o momento 1,2 milhão de infecções, de acordo com os dados do instituto Robert Koch.

Na quarta-feira, Merkel destacou que ainda há muito contato entre as pessoas e deu a entender que o governo poderia adotar mais restrições para as festas de Natal.