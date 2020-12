Biden quer nomear advogada especialista em China para cargo comercial mais alto dos EUA

O presidente americano eleito, Joe Biden, pretende nomear a especialista em assuntos relacionados à China Katherine Tai para ser a principal negociadora comercial dos Estados Unidos, anunciou a imprensa americana nesta quarta-feira.

Katherine deverá substituir Robert Lighthizer como representante comercial dos Estados Unidos (USTR) no novo governo democrata, segundo informações que citam pessoas ligadas ao assunto.

A experiente advogada comercial ficaria na linha de frente da reparação das relações com parceiros comerciais afetadas pela política agressiva do presidente republicano, Donald Trump, que incluiu uma guerra comercial com a China. Ela seria a primeira americana de origem asiática e quarta mulher a ocupar o cargo.

Formada nas universidades de Yale e Harvard, Katherine trabalha atualmente como advogada comercial-chefe do Comitê Ways and Means da Câmara dos Representantes. Antes, atuou no escritório do representante comercial americano, onde conduziu os assuntos comerciais com a China.

Legisladores de ambos os partidos, impressionados com o trabalho da advogada no Congresso relacionado ao acordo de livre-comércio renegociado com Canadá e México, haviam indicado Katherine para o cargo, informou o site Politico.