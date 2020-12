Comunicado do Business Wire :Posiflex Technology, Inc.

Posiflex Technology, Inc., líder mundial em pontos de venda (PDV), quiosques de autoatendimento e tecnologias de computação integradas. A Posiflex tem se dedicado às aplicações de produtos de tendências do mercado varejista e se esforça para melhorar a eficiência operacional dos usuários com tecnologia de ponta desde sua fundação em 1984. A Posiflex tem a honra de receber o prêmio de Excelência de Taiwan 2021 por seu inovador PDV Android tudo-em-um, HS-3314A.

HS-3314A da Posiflex premiado com o Taiwan Excellence Awards 2021 (Foto: Business Wire)

O Ministério de Assuntos Econômicos de Taiwan criou o Prêmio de Excelência de Taiwan em 1993. Os candidatos elegíveis devem cobrir quatro aspectos principais de "P&D;", "Design", "Qualidade" e "Marketing" para identificar produtos excepcionais que oferecem "Valor Inovador" e que são "feitos em Taiwan". Os produtos que foram selecionados para o Prêmio de Excelência de Taiwan devem servir como exemplos das indústrias nacionais e devem ser promovidos pelo governo internacionalmente para dar forma à imagem criativa das empresas taiwanesas.

A série HS-3314A é um sistema de PDV Android 9.0 com tecnologia de toque capacitativa projetada (PCAP) de 14" com impressora integrada e projetada com a plataforma Rockchip RK3399 de alto desempenho e vários periféricos. Construída com inovação única e um corpo compacto, a HS-3314A está equipada com uma impressora térmica de recibos de alta velocidade e desmontável. Seu inovador desenho modular e sem parafusos facilita e simplifica a instalação e manutenção, e também permite uma variedade de periféricos que incluem uma tela secundária, MSR, sensor de impressão digital e leitor de código de barras. Todo o sistema melhora significativamente a operação do vendedor e a eficiência do trabalho com um design que economiza espaço e reduz o tempo de inatividade.

A Posiflex não só tem construído os melhores sistemas de PDV para o setor de varejo, mas também está em sintonia com o rápido crescimento da tecnologia de autosserviço. O mundo foi profundamente afetado pelo surto da COVID-19, o que desencadeou uma demanda por produtos conscientes da segurança, como os quiosques de autosserviço. A Posiflex apresenta a nova série Mercury EK às suas sofisticadas soluções de autosserviço para ajudar os operadores a ter sucesso com a crescente necessidade do quiosque de autosserviço. Construída para ser compacta e funcional, a série Mercury EK está disponível em tela de toque PCAP de 15" em modo paisagem, enquanto as telas táteis de 15,6" e 21,5" estão disponíveis tanto em modo paisagem quanto em modo retrato. Projetada com flexibilidade em mente, a Série Mercury EK pode ser utilizada como bancada ou piso, bem como personalizável com periféricos incluindo leitor NFC/RFID, sensor de impressão digital, scanner 2D, indicador de status e um dispositivo de pagamento EMV. A versatilidade da Série EK da Mercury permite que os comerciantes personalizem segundo suas necessidades comerciais. Também serão projetados para montagem de um único usuário e facilidade de manutenção, reduzindo assim os custos de implantação e serviço. Com toda a flexibilidade e facilidade de uso, a Série Mercury EK pode servir como uma extensão dos funcionários, lidando com tarefas rotineiras, permitindo que os funcionários se concentrem em oferecer um melhor atendimento ao cliente, criando assim mais demanda e negócios para os revendedores.

Com o premiado PDV tudo em um HS-3314A e o quiosque de pequenas dimensões da série Mercury-EK, a Posiflex oferece soluções PDV/Quiosque com variedade e qualidade para o setor do varejo para atender às diversas exigências dos clientes, bem como criar um experiências excepcionais ao consumidor.

Sobre o Grupo Posiflex:

Posiflex projeta e fabrica soluções de ponto de venda de classe mundial há mais de 30 anos. Desde 2016, a empresa adquiriu a KIOSK e a Portwell, expandindo-se ainda mais para ofertas de autoatendimento e PC incorporado. O Grupo Posiflex está pronto para oferecer soluções de IoT com serviços B2B de alta qualidade.

Assessoria de Imprensa do Grupo Posiflex: Brad Chou, marketing@posiflex.com.tw

