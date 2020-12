Democratas não conseguem bloquear venda de caças aos Emirados Árabes

Os senadores democratas fracassaram nesta quarta-feira em sua tentativa de bloquear a venda de aviões de combate americanos F-35 e drones armados aos Emirados Árabes, decidida na última hora pelo governo de Donald Trump.

As duas resoluções que apresentaram não conseguiram a maioria simples necessária no Senado, liderado pelo Partido Republicano. A do F-35 foi apoiada por 47 senadores, contra 49, e a dos drones, por 46 congressistas, contra 50.

Pouco antes de deixar o poder, o governo Trump formalizou uma das maiores vendas de armas de seu mandato, no mês passado: 50 caças F-35 e 18 drones MQ-9 serão destinados aos países ricos do Golfo, por um total de 23 bilhões de dólares. A transação, apresentada como crucial para a estratégia americana contra o Irã, foi aprovada pelo Departamento de Estado logo após o acordo para normalizar as relações fechado entre os Emirados e Israel.

Em geral, os democratas consideram a transação apressada e perigosa para a estabilidade naquela região. O papel dos Emirados no conflito do Iêmen também foi destacado por vários senadores que se opõem à venda de armas.

A Casa Branca havia advertido que, de qualquer forma, Trump vetaria as resoluções, afirmando que o equipamento militar deverá permitir que os Emirados contribuam para a "dissuasão ante o comportamento cada vez mais agressivo do Irã e as ameaças feitas após o acordo de paz" com o Estado judaico.