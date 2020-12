Único país a não adotar isolamento, Suécia tem capital com UTIs lotadas

Autoridades de Estocolmo tentam reduzir aglomeração de pessoas para evitar aumento da doença (foto: AFP)



Único país que não adotou o isolamento domiciliar no controle ao coronavírus, a Suécia agora convive com um drama já comum às demais nações. Autoridades de saúde na capital Estocolmo alertaram que a cidade vive um colapso nos hospitais, com taxas de leitos de UTI e enfermaria chegando próximas dos 100%% nas principais unidades.

Nesta quarta-feira, o chefe do serviço de saúde de Estocolmo pediu que enviassem novos enfermeiros especializados e outros funcionários de hospital para o tratamento de pacientes. “Precisamos de ajuda”, afirma Bjorn Eriksson.





Diante desse cenário preocupante, o país já se mobiliza em ações de emergência para evitar a disseminação da doença. A primeira atitude foi o fechamento dos colégios de ensino secundário até 6 de janeiro, período que as autoridades esperam que a segunda onda de COVID-19 na Europa tenha passado. Além disso, estão proibidas reuniões com mais de 50 pessoas, visitas à idosos em asilos e venda de bebidas alcoólicas depois das 22h nos bares e bistrôs do país.





As medidas buscam evitar a propagação em grupos de faixa etária altamente contagiosa a fim de reduzir a aglomeração. O país também já estuda abrir hospitais de campanha provisórios – algo feito no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra anteriormente – para atender a demanda, além de reservar leitos de outras enfermidades para que sejam exclusivos aos pacientes com coronavírus.





“Esta decisão está sendo tomada, porque é necessária. Apesar de todas iniciativas, o contágio está num nível elevado”, aponta a ministra Anna Ekström, que também alertou para que a população não faça aglomerações nas comemorações do Natal e do Ano Novo. Uma cartilha com novas restrições devem ser divulgada nos próximos dias.





Depois de um outono tranquilo, com controle nas taxas, a incidência de casos disparou no país europeu. A incidência de infectados é de 698 por 100 mil habitantes, a maior desde o surgimento da doença. O país passou das 7,3 mil mortes e de 290 mil contaminados nesta quinta-feira (9/12). Estocolmo e seus arredores estão entre as regiões mais afetadas, com mais de 2,8 mil óbitos.