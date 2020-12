Malta apreende 612 quilos de cocaína da América do Sul

As autoridades maltesas informaram nesta quarta-feira (9) que apreenderam 612 quilos de cocaína com um valor estimado de 69 milhões de euros, a maior apreensão já realizada naquele país.

A droga estava escondida em 510 embalagens dentro de um recipiente que continha óleo de cozinha.

O carregamento veio do Equador, transitou pela Colômbia e foi interceptado em Malta, quando estava programado ser enviado à Líbia.

É "a maior apreensão de drogas da história de Malta", disse a alfândega de Malta em um comunicado.

"Divergências quanto à análise do contêiner que estava no navio levaram os funcionários a fazerem uma inspeção física do contêiner", acrescentaram as autoridades.

"Essa apreensão supera o recorde anterior em quantidade e valor de droga apreendida em um contêiner", acrescentou.

"Durante 2019, foram apreendidos pela alfândega um total de 750 kg (no valor de 84,5 milhões de euros) em 16 contêineres."