Banco Central mantém Selic no mínimo histórico de 2%, apesar da inflação

O Banco Central do Brasil (BCB) manteve nesta quarta-feira (9) sua taxa básica de juros no mínimo histórico de 2% e informou que poderá manter a Selic neste nível em suas próximas reuniões, apesar do aumento recente da inflação.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BCB destacou em um comunicado que considera adequado o atual nível extraordinariamente elevado de estímulo monetário para responder às incertezas provocadas pela pandemia e alegou que as expectativas da inflação para 2021 se mantêm abaixo da meta, apesar de as deste ano terem aumentado.