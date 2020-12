Comunicado do Business Wire :IDEMIA

TymeBank, o primeiro banco verdadeiramente digital da África do Sul, fez parceria com a IDEMIA, líder global em identidade aumentada, para oferecer uma maneira segura, conveniente e sem atrito para os clientes adquirirem cartões de bancos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005936/pt/

(Photo: Business Wire)

Com o compromisso de expandir serviços bancários a todos os sul-africanos, o TymeBank tira proveito de forma proativa da tecnologia digital para oferecer uma experiência bancária segura e sem atrito aos seus mais de 2,5 milhões de clientes. Ao trabalhar em estreita colaboração com a IDEMIA, o TymeBank continua a integrar cerca de 120.000 clientes por mês e trabalhar incessantemente para garantir que um conjunto seguro de serviços bancários seja continuamente disponibilizado aos seus clientes.

Como líder mundial em identidade aumentada, a IDEMIA orgulha-se de seu histórico de oferecer um ambiente confiável que permite aos clientes executarem suas atividades bancárias diárias. Ao promover a autenticação biométrica e outras soluções de tecnologia inovadoras, a IDEMIA continua a oferecer identidades verificadas e transações seguras às pessoas do mundo inteiro.

Líderes em seus respectivos campos, tanto o TymeBank quanto a IDEMIA estão trabalhando para oferecer aos clientes cartões de chip de interface dupla (EMVi) de uma maneira segura e conveniente. Uma pesquisa deste ano demonstrou que 75% dos sul-africanos estão recorrendo aos pagamentos sem contato por motivos de higiene1. O cartão EMV, que facilita transações seguras em pontos de venda (POS), também possibilita uma experiência de pagamento segura e sem contato ao consumidor. Esta forma de transação deve se tornar muito importante com a próxima temporada de férias e festas, à medida que um número cada vez maior de consumidores optar por pagamentos sem contato. Desde o início da pandemia da Covid-19, 89% dos sul-africanos entrevistados na mesma pesquisa disseram preferir usar opções de pagamento sem contato2.

Os cartões de débito do TymeBank são emitidos em quiosques de autoatendimento, que ficam posicionados em lojas Pick 'n Payii e Boxeriii por todo o país. Um cliente do TymeBank pode abrir uma conta e retirar o cartão do banco quando for conveniente, após verificar com êxito sua identidade com um número de identificação sul-africano válido. O processo de verificação é uma etapa fundamental para o combate à fraude de identidade, que desde o início da pandemia resultou em um custo estimado para a economia sul-africana de mais de 1 bilhão rands (cerca de US$ 67.000,38)3.

"O TymeBank atingiu mais um marco importante, agora que o banco integrou 2,5 milhões de clientes desde nosso lançamento em fevereiro de 2019", disse Cheslyn Jacobs, chefe de Vendas e Serviços no TymeBank. "Nossos clientes valorizam nossas ofertas porque o TymeBank torna as atividades bancárias simples e seguras. Nossa parceria com a IDEMIA é para o benefício de nossos clientes. Equipamos nossos clientes com um cartão bancário EMV sem contato que proporciona uma experiência de pagamento segura e conveniente. Isso verdadeiramente traduz a nossa vontade de garantir que os serviços bancários sejam acessíveis a todos na África do Sul."

Além de ser líder em tecnologia de identidade, a IDEMIA também é uma parceira confiável das instituições financeiras, que trabalha com os bancos locais para apresentar produtos de pagamento inovadores, incluindo o primeiro cartão vertical de metal do país. Com um centro de personalização de cartões completo e de última geração em Joanesburgo, o maior da África do Sul, a IDEMIA trabalha em estreita colaboração com os bancos sul-africanos há mais de 10 anos para garantir que os cartões dos bancos sejam entregues de maneira segura e rápida aos consumidores, possibilitando que realizem as suas necessidades de transações diárias.

"Estamos honrados com a confiança que o TymeBank deposita na IDEMIA e em nossas soluções", disse Julia Schoonenberg, vice-presidente sênior (MEA) para Instituições Financeiras na IDEMIA. "Como líder global em tecnologias de pagamento seguro, a IDEMIA tem um histórico comprovado de trabalho com clientes de bancos em espaços físicos e digitais. Temos orgulho de apoiar o TymeBank em sua missão de aprimorar a conveniência e a segurança de pagamento para ainda mais pessoas na África do Sul

-FIM-

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, visite www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

Sobre o TymeBank

O TymeBank é o primeiro banco digital da África do Sul. É detido majoritariamente pela ARC Financial Services Holdings (Pty) Ltd, uma empresa pertencente à divisão Ubuntu-Botho Investments de Patrice Motsepe. O TymeBank não tem agências e seu sistema bancário central é hospedado com segurança na nuvem. Isso reduz suas despesas gerais e proporciona economias de custo significativas, que são repassadas aos clientes. Através de uma parceria de distribuição com as lojas Pick n Pay e Boxer, o TymeBank possui quiosques localizados nestes locais por todo o país. Os clientes podem abrir uma conta de banco em conformidade com FICA (Financial Intelligence Centre Act) nestes quiosques em menos de cinco minutos. Nenhuma documentação é necessária. Uma vez feita a abertura da conta, os clientes podem se tornar automaticamente membros Smart Shopper - programa de recompensas da Pick n Pay - e ganhar o dobro de pontos Smart Shopper com o uso do cartão TymeBank para comprar mercadorias nas lojas Pick n Pay. A ferramenta GoalSave exclusiva do TymeBank possibilita que os clientes consigam uma ótima taxa de juros de até 8% ao ano sobre suas economias. Para mais informações, visite www.tymebank.co.za.

1https://www.bizcommunity.com/Article/196/706/203659.html 2https://www.bizcommunity.com/Article/196/706/203659.html 3https://www.cbn.co.za/featured/identity-fraud-costs-sa-over-r1-billion-during-covid-19/

i EMV - que significa Europay, Mastercard e Visa - é um padrão global para cartões equipados com chips de computador, e a tecnologia usada para autenticar transações de cartão com chip. Em decorrência das inúmeras violações de dados em grande escala e taxas crescentes de fraudes com cartões falsificados, os emissores de cartões dos Estados Unidos migraram para esta nova tecnologia para proteger os consumidores e reduzir os custos com fraudes. https://www.creditcards.com/credit-card-news/emv-faq-chip-cards-answers-1264/ ii Pick n Pay: um varejista na África do Sul, que começou em 1967, hoje possui 1.500 lojas no país. https://www.pnp.co.za/about-us/history iii Boxer: uma rede de lojas de descontos na África do Sul que começou em 1977, agora opera mais de 300 lojas. https://www.boxer.co.za/company-history/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005936/pt/

Imprensa: Hanna Sebbah idemia@havas.com

Samantha Hogg GinjaNinja PR samantha@ginjaninjapr.co.za

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.